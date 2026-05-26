Boville cambia volto: Benvenuto Fabrizi nuovo sindaco con quasi il 50% dei voti

Boville Ernica sceglie il cambiamento e volta pagina dopo mesi di tensioni politiche e commissariamento. A vincere le Amministrative 2026 è Benvenuto Fabrizi, che conquista il Comune con il 49,29% delle preferenze e 2.709 voti, sfiorando la soglia del 50% e imponendosi nettamente sugli avversari.

Una vittoria costruita sul consenso personale e sulla continuità amministrativa: già vice sindaco e assessore nella precedente esperienza di governo cittadino, Fabrizi è riuscito a intercettare la voglia di stabilità e rilancio dopo la caduta dell’amministrazione Perciballi.

Alle sue spalle si piazza proprio Enzo Perciballi, sindaco uscente sfiduciato nel 2025, fermo al 28,57% con 1.570 voti. Più staccato Arcangelo Salsiri, che con la lista “È Ora di Cambiare” raccoglie il 22,14% e 1.217 preferenze.

Il dato politico più significativo arriva dalla partecipazione: l’affluenza ha raggiunto il 78,04%, in crescita rispetto alla precedente tornata elettorale. Un segnale chiaro di quanto la sfida fosse sentita dalla comunità bovillense.

Ora per Benvenuto Fabrizi si apre la fase più delicata: trasformare il consenso in governo concreto, ricucire le divisioni e riportare serenità amministrativa in uno dei centri più importanti della Ciociaria. Boville ha scelto. E lo ha fatto con un messaggio politico forte e inequivocabile.