Boville, al via l’Amministrazione Fabrizi: il 9 giugno il primo Consiglio Comunale nel segno del rinnovamento e della partecipazione

BOVILLE – Martedì 9 giugno 2026 alle ore 20.00, la Sala Consiliare di Boville ospiterà la prima seduta ufficiale del Consiglio Comunale dell’Amministrazione Fabrizi. Sarà l’appuntamento istituzionale che segnerà l’inizio di un cammino condiviso e la presentazione della squadra amministrativa chiamata a guidare la comunità per i prossimi cinque anni, con un obiettivo chiaro: dare un definitivo cambio di prospettiva al paese.

Il nuovo assetto di governo nasce da una sintesi profonda tra le indicazioni delle urne, le competenze dei singoli e una totale copertura capillare del territorio, unendo l’esperienza alla freschezza delle novità.

A tracciare le linee guida di questo nuovo corso è lo stesso Sindaco Fabrizi, che sottolinea l’importanza del percorso umano e politico che ha portato alla nascita dell’esecutivo:

“Durante la campagna elettorale ci siamo messi in cammino tutti insieme per cambiare la nostra città. Oggi voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i candidati, che ci hanno dato la forza e la determinazione per vincere. Il loro rispetto e la totale fiducia nelle mie scelte hanno permesso di dare vita alla Giunta in tempi rapidissimi, condividendo appieno una visione comune. Abbiamo costruito una squadra molto competente, un mix di esperienza e novità che rappresenta fedelmente ogni angolo del nostro territorio. Vogliamo costruire un futuro luminoso per Boville, che sappia finalmente restituire entusiasmo alla comunità e, soprattutto, avvicinare i giovani alla politica attiva.”

La vera novità strategica della consiliatura sarà un modello organizzativo improntato alla massima condivisione e alla democrazia partecipativa, finalizzato a non escludere nessuno dalla gestione del bene comune:

“Per garantire la piena rappresentanza di tutti i territori e una partecipazione reale, abbiamo deciso di adottare il criterio della rotazione per i componenti della Giunta comunale. Questa scelta favorirà il ricambio delle energie e il dinamismo amministrativo. Al tempo stesso, per assicurare stabilità, continuità e concretezza all’azione di governo, a tutti i Consiglieri Comunali saranno assegnate deleghe specifiche che resteranno valide per l’intera durata della Consiliatura. Ogni consigliere sarà un punto di riferimento permanente per i cittadini: la nostra è una squadra in cui tutti, nessuno escluso, saranno protagonisti del cambiamento.”

La cittadinanza è invitata a prendere parte alla seduta consiliare per assistere all’avvio di questa nuova stagione amministrativa.