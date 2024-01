Bottèka l’Arte del Caffè di Isola del Liri Candidato ai Barawards 2023

Un Viaggio Verso l’Eccellenza nella Caffetteria.

Isola del Liri, FR – In un piccolo angolo pittoresco di Isola del Liri, Bottèka l’Arte del Caffè si è distinto come un’oasi di raffinatezza e tradizione nel mondo della caffetteria. Un riconoscimento significativo, poiché è stato selezionato per partecipare ai Barawards 2023 nella categoria “Bar Caffetteria dell’Anno”.

I Barawards sono un prestigioso riconoscimento promosso da Bargiornale, Dolcegiornale, Hotel Domani, Ristoranti, volto a celebrare la professionalità e l’innovazione nei bar, pasticcerie-gelaterie, ristoranti e hotel italiani. La candidatura di Bottèka l’Arte del Caffè è stata frutto della valutazione attenta e accurata di una giuria di esperti del team di Bargiornale.

La cerimonia di premiazione, un evento atteso con trepidazione, si terrà il 15 gennaio 2024 presso l’ALCATRAZ di Milano. Durante la Barawards Gala Evening, saranno annunciati i vincitori e le top 10 per ogni categoria, rivelando chi sono gli eccellenti protagonisti del settore.

Il proprietario di Bottèka l’Arte del Caffè, Massimiliano Mattone, ha espresso la sua gratitudine per la candidatura, dichiarando: “Siamo felicissimi di essere stati selezionati tra i locali candidati al premio di Bar Caffetteria dell’anno ai Barawards 2023 di Bargiornale, insieme ad altri colleghi di tutta Italia. Il semplice fatto di esserci ci ripaga e ci sprona a fare sempre del nostro meglio per offrirvi un’esperienza migliore nella nostra piccola e magnifica cittadina di Isola del Liri. A prescindere dal risultato, siamo orgogliosi di poter contribuire a valorizzare in qualche modo questo settore professionale!”

Queste iniziative, come i Barawards, non solo riconoscono l’eccellenza nei singoli locali, ma contribuiscono anche a valorizzare il territorio. La partecipazione di Bottèka l’Arte del Caffè non è solo un onore per il locale, ma anche un motivo di vanto per l’intera comunità di Isola del Liri, che vede il suo patrimonio gastronomico apprezzato a livello nazionale. In un momento in cui l’eccellenza culinaria è un faro guida, Bottèka l’Arte del Caffè rappresenta un esempio di impegno, passione e dedizione nel portare avanti la tradizione e l’innovazione nella caffetteria italiana.

COMUNICATO STAMPA