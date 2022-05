Bosco di Paliano, divertimento e benessere: gli eventi di domenica

Domenica la Scuola di Formazione Washi di Frosinone al Bosco di Paliano, tra Roma e Caserta, per far provare la famosa tecnica giapponese. In programma anche lezioni di Tai Chi

L’estremo oriente, con le sue tecniche antichissime, domenica approda al Bosco di Paliano, in provincia di Frosinone, tra Roma e Caserta. Il querceto inserito nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli domenica 15 maggio ospita un Open Day dedicato allo Shiatsu con la Scuola di Formazione Washi di Frosinone.

Sarà una giornata per scoprire l’antica filosofia nipponica, che rilassa i muscoli e la mente applicando delle pressioni con le mani su dei punti particolari del corpo. Nel pensiero orientale, queste “digito-pressioni” vengono esercitate sui “meridiani energetici”, intesi come dei canali preferenziali di scorrimento dell’energia. Lo scopo è di riattivare le risorse vitali, migliorando l’armonia tra il corpo e la mente, combattendo lo stress e dando un piacevole senso di benessere generalizzato.

Nell’occasione la Scuola di Formazione Washi accompagnerà, gratuitamente, chiunque voglia provare alcuni trattamenti o soltanto soddisfare la propria curiosità domandando e guardando i professionisti all’opera.

Il Tai Chi e la Giocoleria

Sabato e domenica pomeriggio saranno anche i giorni del Tai Chi. La lezione immersa nella natura, per chi vorrà, durerà 75 minuti e si andranno a praticare i fondamentali della disciplina sotto la guida di un istruttore qualificato. Oltre a un’esibizione di Falconeria, al tiro con l’arco e alle passeggiate a cavallo, il divertimento per i bambini sarà assicurato da uno spettacolo gratuito di Giocoleria che si terrà domenica alle 12. Per altre informazioni e prenotazioni, si può consultare il sito ilboscodipaliano.it

COMUNICATO STAMPA