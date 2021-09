Borzacchini Aurora e Martina Pandozzi al via del Rally Cassino-Pico

Appuntamento il 25 e 26 settembre 2021 al Rally Cassino-Pico. 83 gli equipaggi iscritti tra cui la coppia Aurora Borzacchini e Martina Pandozzi della scuderia Nebrodi Racing di Castell’Umberto, Messina, guidata dal Presidente Fabrizio Costantino.Seconda gara per aurora e debutto assoluto per Martina, in un rally che sarà molto tecnico, competitivo e impegnativo.Gareggeranno a bordo di una Renault Clio Williams N3.L’evento sarà a porte chiude, nel rispetto delle norme anti Covid ma godrà di una eccezionale copertura mediatica grazie a Msmotor.tv, Rallylink.it e i social della gara. Partenza sabato 25 ore 18 con la suggestiva Pico Night.

COMUNICATO STAMPA

