Borza: “Le istituzioni devono tornare vicine alle persone e ai Comuni. La Provincia deve essere uno strumento di supporto reale, non un ente distante”

Mario Borza, consigliere comunale di Casalvieri e da sempre attento alle problematiche di tutta la Valcomino e della provincia di Frosinone più in generale, si è candidato alle prossime elezioni provinciali dell’8 marzo con la lista civica “Progetto Futuro”. In una nota ha spiegato le ragioni della sua decisione di scendere in campo nella compagine civica presentata ufficialmente pochi giorni fa.

“Dopo aver ricoperto il ruolo di assessore comunale e dopo l’esperienza come candidato sindaco del mio comune – argomenta Borza – oggi metto nuovamente a disposizione del territorio il mio impegno, candidandomi alle elezioni provinciali con la lista civica “Progetto Futuro”. Provengo da una famiglia che ha sempre vissuto la politica come servizio.

Mio padre, Silvio Borza, ha ricoperto per oltre dieci anni incarichi di vicesindaco e assessore, insegnandomi che amministrare significa ascoltare, assumersi responsabilità e prendere decisioni anche difficili, ma sempre nell’interesse della comunità.

La mia esperienza professionale – prosegue Borza – si è sviluppata in gran parte all’estero, all’interno di attività imprenditoriali di famiglia operative dal 1963. Questo percorso mi ha dato una visione concreta dello sviluppo, del lavoro, delle infrastrutture e di ciò che serve davvero ai territori per crescere e competere.

In politica credo fermamente in un principio semplice: le istituzioni devono tornare vicine alle persone e ai Comuni. La Provincia deve essere uno strumento di supporto reale, non un ente distante. Deve aiutare i sindaci, i consiglieri e gli amministratori locali ad affrontare problemi quotidiani come trasporti, viabilità, infrastrutture, sviluppo economico e occupazione.

La Ciociaria, e in particolare la Valle di Comino, hanno enormi potenzialità ancora inespresse. Abbiamo aziende grandi e piccole, agricoltori, artigiani, produttori di eccellenze gastronomiche che meritano più sostegno, più logistica, più visione. Dobbiamo aiutarli a portare i loro prodotti oltre i confini locali, creando nuove opportunità di lavoro.

Un altro tema centrale – aggiunge Borza – è il turismo di qualità: servono infrastrutture moderne, reti internet efficienti, strutture ricettive adeguate e una vera valorizzazione dei centri storici, recuperando immobili abbandonati che oggi rappresentano un problema ma che possono diventare una risorsa.

Non possiamo poi ignorare la crisi industriale che sta colpendo duramente la nostra provincia, in particolare il settore automotive e tutto l’indotto. Qui la Provincia deve avere un ruolo attivo: promuovere tavoli di confronto permanenti, avanzare proposte concrete e lavorare per soluzioni strutturali, non assistenzialismo.

Infine, credo che lo sviluppo della Ciociaria passi anche da scelte coraggiose, come il rilancio delle infrastrutture strategiche e il progetto dell’Aeroporto di Frosinone, una grande opportunità per portare occupazione, turismo e modernità.

In sintesi – conclude Mario Borza – mi candido perché credo in una Provincia che: ascolta i territori, sostiene i Comuni, difende il lavoro, investe nello sviluppo reale. “Progetto Futuro” non è una lista chiusa, ma un percorso aperto, che nasce dal basso e che vuole rappresentare chi ogni giorno amministra con serietà, spesso con poche risorse ma con grande senso di responsabilità.

Con umiltà, determinazione e spirito di servizio, chiedo il vostro sostegno per costruire insieme un futuro concreto per la provincia di Frosinone. Grazie”.