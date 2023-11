Borza: “Indispensabile creare un Punto di primo intervento sanitario in Valcomino”

“Istituire un Punto di primo intervento in Valcomino per garantire

l’indispensabile assistenza sanitaria ai cittadini dei tanti comuni che ne

fanno parte. Una popolazione che oggi, di fronte a qualsiasi tipo di

problema medico e, soprattutto, di emergenze, deve rivolgersi all’ospedale

di Sora, che proprio vicino non è. Il che comporta notevoli problemi e

rischi per i cittadini i quali, nel caso di situazioni gravi, devono attendere i

tempi di arrivo di un’ambulanza per avere i primi soccorsi, laddove a fare

la differenza tra la vita e la morte sono spesso i minuti.

Di qui la richiesta alla Asl, al nuovo commissario Sabrina Pulvirenti, di

attivarsi affinché la Valcomino possa essere dotata di un Punto di primo

intervento (si tratta di una postazione territoriale della rete

dell'Emergenza-Urgenza presso cui operano i Medici dell'Emergenza

Territoriale). Una struttura che quindi potrebbe assicurare quelle

primissime forme di intervento nel caso di emergenze e di conseguenza

evitare complicazioni, anche serie, ai residenti.

La Pulvirenti, nelle sue prime dichiarazioni, ha dichiarato di voler a breve

compiere una serie di sopralluoghi sul territorio per conoscere da vicino

tutte le realtà sanitarie: in merito la invitiamo a recarsi anche in

Valcomino per rendersi conto di quanto finora affermato e individuare

dove poter istituire il Punto di primo intervento. Una soluzione agevole

già ci sarebbe: i locali Asl di Atina, che potrebbero essere utilizzati

anche per questa importante finalità.

COMUNICATO STAMPA