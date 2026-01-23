BORZA CONSIGLIERE COMUNALE CASALVIERI E CANDIDATO ALLE ELEZIONI PROVINCIALI

Mario Borza, consigliere comunale di Casalvieri e da sempre attento ai problemi di tutta la Valcomino e della Ciociaria, scende in campo in vista delle elezioni provinciali del prossimo 8 marzo. E lo fa candidandosi con la lista civica “Progetto Futuro”.“La nostra – ha spiegato in merito Borza – è una nuova proposta civica che mira a scuotere le fondamenta dell’Ente di Piazza Gramsci. A tal fine nei giorni scorsi si è tenuto un incontro risultato determinante per la nascita della lista “Progetto Futuro”, una coalizione di amministratori civici e di grandi elettori più che mai determinati a riportare le istanze del territorio al centro del dibattito provinciale. Un progetto al quale ho dato la mia piena adesione, condividendone i principi ispiratori e le finalità, allo scopo di garantire un’adeguata tutela alla Ciociaria”.“Tra le nostre priorità – ha proseguito Borza – c’è l’obiettivo di evitare che le decisioni prese dall’Ente Provincia risultino distanti e scollate dalla realtà dei nostri Comuni, grandi o piccoli che siano. ‘Progetto Futuro’ è il risultato e la sintesi di un percorso condiviso e partecipato che nasce dal basso, dalla base, e che non è calato dall’alto. Noi vogliamo essere i rappresentanti di quegli amministratori che ogni giorno, con coraggio e purtroppo sempre meno risorse, affrontano le criticità e i tanti e sacrosanti bisogni dei loro cittadini. Insomma, vogliamo essere la voce delle autonomie locali e dei territori troppo spesso dimenticati.”“In particolare – ha evidenziato con forza Mario Borza – vogliano indirizzare le nostre energie al contrasto della crisi industriale in atto in Ciociaria e alla sfida dell’Automotive. Punto centrale del nostro programma è infatti la lotta alla deindustrializzazione. La Ciociaria sta attraversando una fase molto critica, segnata profondamente dalla crisi dello stabilimento Stellantis e dalle pesanti ripercussioni su tutto l’indotto dell’automotive e stiamo pagando un prezzo altissimo in termini economici, sociali e per le migliaia di famiglie colpite. In merito avanzeremo proposte serie, concrete e fattibili sollecitando tavoli di confronto permanenti e soluzioni che vadano oltre l’assistenzialismo.”“Anche sul fronte dello sviluppo la nostra lista ha le idee molto chiare e definite. Durante l’incontro è emersa l’esigenza improcrastinabile di risolvere le problematiche dei trasporti, definite come “ataviche e cancreniche”, che isolano i centri minori e penalizzano i pendolari. Ma la vera sfida per il rilancio ha un nome preciso: Aeroporto di Frosinone.

