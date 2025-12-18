Borse e portafogli falsi al mercato, denunciate due persone

Controlli mirati dei Carabinieri della Stazione di Aquino (FR) al mercato settimanale hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di merce contraffatta e alla denuncia di un cittadino senegalese di 44 anni e un cittadino marocchino di 36 anni. I due ambulanti sono stati sorpresi mentre esponevano 50 borse e 20 portafogli, risultati palesemente contraffatti e recanti marchi riconducibili a note griffe della moda come “Gucci”, “Liu Jo” e “Prada”. Per tale motivo, entrambi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. La merce è stata sottoposta a sequestro penale. Durante le fasi del controllo, il 36enne avrebbe inoltre spintonato e rivolto frasi offensive ai militari. Nei suoi confronti è quindi scattata anche la segnalazione per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ricorrendone i presupposti di legge, entrambi i venditori ambulanti sono stati proposti per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Aquino (FR), con validità triennale.

