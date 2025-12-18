Borse e portafogli falsi al mercato, denunciate due persone

admin
Borse e portafogli falsi al mercato, denunciate due persone
Share on Tumblr

Controlli mirati dei Carabinieri della Stazione di Aquino (FR) al mercato settimanale hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di merce contraffatta e alla denuncia di un cittadino senegalese di 44 anni e un cittadino marocchino di 36 anni. I due ambulanti sono stati sorpresi mentre esponevano 50 borse e 20 portafogli, risultati palesemente contraffatti e recanti marchi riconducibili a note griffe della moda come “Gucci”, “Liu Jo” e “Prada”. Per tale motivo, entrambi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. La merce è stata sottoposta a sequestro penale. Durante le fasi del controllo, il 36enne avrebbe inoltre spintonato e rivolto frasi offensive ai militari. Nei suoi confronti è quindi scattata anche la segnalazione per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ricorrendone i presupposti di legge, entrambi i venditori ambulanti sono stati proposti per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Aquino (FR), con validità triennale.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *