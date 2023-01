Borse di studio agli studenti universitari: quasi 32mila studenti vincitori. Mazzaroppi: “La Regione ha fatto bene assicurando il diritto allo studio”

“Studiare vuole dire crescere, migliorarsi, aprire la mente, formarsi per diventare la futura classe dirigente del nostro paese. È una possibilità che deve essere data realmente a tutti, anche a quegli studenti che non hanno i mezzi economici per sostenere gli studi: lo sancisce la nostra costituzione, noi dobbiamo impegnarci per rendere questo diritto concreto e raggiungibile. La Regione Lazio, tramite DiSCo, l’ente regionale per il diritto allo studio e alla promozione della conoscenza, sta facendo un lavoro encomiabile da questo punto di vista” – queste le parole di Libero Mazzaroppi, candidato al Consiglio Regionale del Lazio con la lista del Pd, commentando le notizie che arrivano dalla regione in tema di diritto allo studio.

Anche quest’anno infatti, grazie ai fondi stanziati, regionali, nazionali e del PNRR, sono stati dichiarati vincitori di borse di studio tutti gli studenti universitari risultati idonei. Per l’anno accademico 2022/2023 saranno 31.820 gli studenti che riceveranno il contributo per lo studio universitario, 1.800 in più dell’anno scorso.

“Nel corso degli ultimi 10 anni si è passati dall’erogazione di oltre 17.400 borse di studio dell’anno accademico 2014/2015 alle 31.820 di quest’anno: una cifra quasi raddoppiata. Anche su questo non dobbiamo tornare indietro, dobbiamo invece andare avanti su questa strada, quella che garantisce ai nostri ragazzi di potersi migliorare attraverso lo studio”.

COMUNICATO STAMPA