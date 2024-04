Borgo dei Borghi, Isola del Liri al 4° posto: Isola Futura: “Ottimo risultato“

Posizionarsi al 4º posto su 20 Borghi in gara è stato un risultato più che soddisfacente, non c’è dubbio!

Ma la vittoria di Peccioli, borgo della provincia di Pisa, deve sollecitarci ad un’attenta riflessione. Per poter concorrere con altri borghi d’Italia non possiamo affidarci soltanto alle bellezze naturali della nostra città, seppur rilevanti e da valorizzare.

Oltre al patrimonio naturalistico infatti ci devono essere necessariamente altri fattori che, congiuntamente, puntano e portano alla valorizzazione del territorio o, come in questo caso, del borgo più bello d’Italia.

Pensiamo, ad esempio, all’accoglienza dei turisti: ad Isola del Liri manca un Infopoint che fornisca ai turisti le informazioni necessarie a conoscere la città e servizi ad hoc da questi fruibili.

Occorre inoltre un progetto di valorizzazione della nostra storia industriale, che si basi su una sistemazione organica e ragionata dei siti e dei reperti archeologici. Al contrario abbiamo più volte riscontrato che i reperti di archeologia industriale sono stati abbandonati in angoli della Città e di alcuni di essi non sappiamo neanche che fine abbiano fatto. È urgente un lavoro di “censimento” e di catalogazione, quale presupposto per la loro organizzazione in un’area fruibile a tutti come, può essere, un museo.

Pensiamo anche alla pulizia degli argini del Liri, ormai discarica a cielo aperto, per dare il giusto valore al fiume e alle strade munite di pochi cestini per gettare i rifiuti.

In generale, ad Isola del Liri non c’è ombra di una riqualificazione dei siti già esistenti che, al contrario, restano incompiuti, e mai riconvertiti.

In buona sostanza, Isola del Liri non ha nulla da invidiare ad altri borghi, le potenzialità della nostra città sono innumerevoli e tanti sono i progetti che possono essere realizzati con una efficace, nonché efficiente, programmazione di attrattive che, insieme alle Cascate, diventino nuovi fiori all’occhiello e motivo di orgoglio per tutti i concittadini anche ben oltre i confini.

