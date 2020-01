Boom di presenze alla Befana di Torrice

Centinaia di bambini hanno risposto, con l’entusiasmo che li contraddistingue, all’evento organizzato dal Comune in collaborazione con ArtQube e patrocinato dall’associazione Codici. Una giornata molto divertente grazie alla presenza della strega buona che è scesa dai cieli, in elicottero, tra lo stupore ed il divertimento dei bambini che l’attendevano con il naso all’insù, distribuendo dolci e regali a tutti i piccoli accorsi, con i propri familiari, in Piazza degli Emigranti. L’arrivo della vecchietta è stato preceduto dall’evento BefanArt nel corso del quale tutti i bambini hanno potuto sprigionare la propria fantasia artistica. La befana si è poi concessa agli scatti ricordo con i piccoli che, successivamente, hanno assistito al tradizionale falò “brusia la vecia”. La bella giornata è stata conclusa con la consegna di dono e sorrisi della befana ai piccoli bambini ricoverati presso il reparto pediatria dell’ospedale Spaziani di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA