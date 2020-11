Boom di ascolti per la fiction L’allieva 3

Gli europei, ma soprattutto noi italiani, abbiamo sempre sofferto il fascino morboso e divinizzato dei media del microcosmo statunitense sin dal mito del new world.

Quella proposta di un mondo libero e nuovo che ci attraeva ormai quasi sei secoli fa e che adesso si è trasposta nelle forme di narrativa moderne, prima con le stelle di Hollywood e ancor più, oggi, con i protagonisti delle tv series.

Le serie TV mattatrici delle piattaforme streaming più famose come Netflix e Prime, ma anche quelle di Sky del fondatore magnate Rupert Murdoch, che hanno ottenuto un successo di pubblico mondiale negli ultimi anni.

Alle loro spalle però negli ultimi tempi si è appollaiata l’italianissima EIAR.

Esatto, parlo proprio della nostra Rai, che ha prodotto serie di grande successo e che proprio domenica sera ha mandato in onda l’ultima puntata di una delle sue serie più riuscite “L’Allieva 3”.

Serie che ha raggiunto il 21,3% di share, con più di 5 milioni di spettatori (5.105.000).

Stagione conclusiva che ha visto protagonisti inediti e new entries, i quali hanno reso più piccante una trama di per sé piatta che avrebbe soltanto osservato l’incedere lento di una storia d’amore ormai consolidata tra i due divi della soap sentimentale.

Un medical drama all’italiana che ha saputo ben mixare crime e romance, con punte di sano e genuino umorismo.

Una storia d’amore tra il professore e l’allieva, ben presente nell’immaginario del pubblico poiché ricorrente come tema cardine della cultura soprattutto universitaria.

Un tema che è riuscito ad appassionare gli spettatori italiani di tutte le età.

Dunque non resta che andare a guardarlo, per chi non l’avesse già fatto.

Luca Colafrancesco

Correlati