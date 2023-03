Bonus vacanze Lazio 2023: come funziona, strutture aderenti, scadenza

Prorogato fino al 15 marzo 2023 il bonus vacanze Lazio per sostenere il turismo nel territorio regionale dopo il calo dovuto all’emergenza Covid.

La Regione, infatti, regala pernottamenti aggiuntivi a chi prenota almeno 2 notti in una struttura ricettiva aderente e offre la possibilità di vivere un’esperienza di viaggio a 360 gradi mediante sconti su attività e servizi turistici.

In questa guida vi spieghiamo come funziona il bonus vacanze Lazio 2023, a chi si rivolge, come richiederlo e a quanto ammonta.

COS’È IL BONUS VACANZE LAZIO 2023

Il bonus vacanze Lazio 2023 è un voucher rivolto ai turisti che si recano nel territorio regionale per un soggiorno turistico. Si tratta dell’incentivo “Più notti, più sogni, +Experience” grazie al quale il turista beneficerà di una o più notte gratuite presso le strutture ricettive in aggiunta a quelle prenotate, oltre a sconti su servizi turistici. Più precisamente per un soggiorno di 2 o 3 notti, la Regione regalerà una notte extra, mentre a fronte di un soggiorno di 5 notti, quelle regalate salgono a 2.

Per quanto riguarda gli sconti sui servizi turistici, si tratta di agevolazioni di vario tipo, così da garantire “un’esperienza a 360 gradi” a chi sceglie il Lazio come meta per la propria vacanza. L’iniziativa dell’Assessorato al turismo regionale è rivolta a tutti i turisti italiani e stranieri, anche residenti nel Lazio, che sceglieranno di visitare la Regione entro il 15 marzo 2023 pernottando nelle strutture aderenti. La scadenza, prima fissata al 30 novembre 2022, è stata prorogata, come spiegato dalla Regione in questa nota stampa ufficiale.

Il bonus vacanze della Regione Lazio nasce con lo scopo è sostenere il rilancio dell’attrattività turistica sul territorio laziale dopo il periodo di difficoltà della pandemia da Covid-19 che ha determinato un drammatico calo del settore. La misura è stata istituita con la Delibera di Giunta Regionale Lazio 28 maggio 2021, n. 303, con uno stanziamento di 10 milioni di euro e la sua gestione è stata assegnata alla società in house LAZIOcrea SPA. Ma vediamo tutti i dettagli.

STRUTTURE ADERENTI

Sono oltre 300 le strutture ricettive, tour operator e agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa sia nella forma “più notti, più sogni” che in quella “Lazio experience”, con una distribuzione capillare su tutto il territorio regionale. È possibile consultare l’elenco completo sul sito Visit Lazio.

A CHI SPETTA

Il bonus vacanze Lazio 2023 spetta a tutti i turisti italiani e stranieri, nonché residenti nel territorio regionale, che sceglieranno di visitare la Regione Lazio. Non vi sono distinzioni o limiti di ISEE o di età.

COME FUNZIONA IL BONUS VACANZE LAZIO 2023

Grazie al voucher vacanze Lazio 2023 i destinatari possono fruire di soggiorni gratuiti in omaggio per “allungare” la vacanza già pagata, ma non solo. In particolare, i buoni messi a disposizione si possono suddividere in due macro aree:

più notti più sogni – misura 1A : che regala notti aggiuntive ai turisti che soggiornano almeno due notti in una struttura aderente all’iniziativa;



: che regala notti aggiuntive ai turisti che soggiornano almeno due notti in una struttura aderente all’iniziativa; Lazio Experience – misura 1B: che eroga sconti a chi acquista da tour operator o agenzie di viaggio aderenti all’iniziativa, pacchetti, servizi o attività turistiche.

Vediamo nel dettaglio i termini delle due misure.

1) PIÙ NOTTI, PIÙ SOGNI

La misura “Più notti, più sogni” del bonus vacanze Lazio mira a stimolare l’aumento degli arrivi e della permanenza dei turisti nelle strutture ricettive regionali attraverso il finanziamento da parte della Regione di una o più notti aggiuntive. Ecco le proposte disponibili:

2+1: la proposta prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione Lazio, dopo almeno 2 notti consecutive prenotate ed utilizzate;



la proposta prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione Lazio, dopo almeno 2 notti consecutive prenotate ed utilizzate; 3+1: la proposta prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione Lazio, dopo almeno 3 notti consecutive prenotate ed utilizzate;



la proposta prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione Lazio, dopo almeno 3 notti consecutive prenotate ed utilizzate; 5+2: la proposta prevede 2 notti aggiuntive finanziate dalla Regione Lazio, dopo almeno 5 notti consecutive prenotate ed utilizzate.

Le notti aggiuntive saranno a carico della Regione Lazio. Al turista, al momento della prenotazione o al momento di pagare il conto (a seconda delle modalità scelte dalla struttura per il saldo) fruirà del del bonus per le notti aggiuntive i automatico. La struttura, infatti, si farà accreditare la sola differenza non coperta dal bonus, mentre per le notti omaggio l’albergo si rivarrà sulla Regione. Sarà infatti la Regione Lazio a liquidare la somma pari al valore della stanza prenotata ed utilizzata, desunto dalla fattura rilasciata e dalla quietanzata a favore del turista.

A QUANTO AMMONTA PIÙ NOTTI, PIÙ SOGNI

Il valore del bonus per e notti aggiuntive piò arrivare ad un massimo di 900 euro e viene erogato non oltre il limite stabilito per tipologia di struttura. Ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, per i pacchetti 2+1 e 3+1, il valore è di:

450 euro per un albergo 5 stelle;

per un albergo 5 stelle; 300 euro per l’albergo 4 stelle;

per l’albergo 4 stelle; 250 euro per un albergo a 3 stelle;

per un albergo a 3 stelle; 150 euro per alberghi a una o 2 stelle o strutture extra alberghiere.

Nel caso della proposta 5+2, il valore del bonus è di:

900 euro per un albergo 5 stelle;

per un albergo 5 stelle; 600 euro per l’albergo 4 stelle;

per l’albergo 4 stelle; 500 euro per un albergo a 3 stelle;

per un albergo a 3 stelle; 300 euro per alberghi a una o 2 stelle o strutture extra alberghiere.

2) LAZIO EXPERIENCE

Il bonus vacanze Lazio 2023 non si ferma solo alle notti omaggio. L’iniziativa include anche sconti per i turisti sui pacchetti offerti da Agenzie di viaggio o Tour Operator acquistabili:

direttamente da parte del turista ;



; da Agenzie di viaggio e Tour Operator intermediari, anche esteri, che vedano comunque i turisti come destinatari ultimi della sottomisura.

I pacchetti oggetto di finanziamento erogati da parte di Agenzia viaggi e Tour Operator possono essere composti dalle seguenti voci:

spese ordinarie: costi per viaggi e trasporti, costi delle strutture ricettive (esclusivamente per le strutture non aderenti alla sottomisura “più notti, più sogni”), ristorazione. I viaggi e i trasporti possono essere utilizzati anche per l’arrivo dei turisti nel territorio della regione Lazio dall’esterno dei confini regionali;

spese per esperienze legate a turismo culturale identitario, eventi culturali ed artistici, turismo outdoor, salute, enogastronomia, turismo rurale e benessere (a titolo meramente esemplificativo, terme, wellness), sport all’aria aperta e amatoriale, grandi eventi ed eventi sportivi. Tutte le esperienze citate, compresi i costi per le strutture recettive contenute nei pacchetti, devono essere spesi all’interno del territorio della regione Lazio.

A QUANTO AMMONTA LAZIO EXPERIENCE

L’intero pacchetto oggetto di sconto ha un limite economico che rientrerà all’interno di diverse soglie, a cui abbinare una percentuale di finanziamento della Regione Lazio. A titolo meramente esemplificativo:

per la soglia da 1 a 3.000 euro, prevista una quota a carico della Regione Lazio sino al 30% dell’imponibile della fattura;

prevista una quota a carico della Regione Lazio sino al 30% dell’imponibile della fattura; nel caso di una soglia da 3.001 a 5.000 euro, prevista una quota a carico della Regione Lazio sino al 25% dell’imponibile della fattura;

prevista una quota a carico della Regione Lazio sino al 25% dell’imponibile della fattura; in caso di superamento della soglia di 5.000 euro la quota a carico della Regione Lazio è prevista solo a valere su 5.000 euro, rimanendo esclusa la parte eccedente.

DOMANDA BONUS VACANZE LAZIO

Per richiedere il bonus vacanze Lazio è necessario contattare le strutture ricettive e gli operatori elencati sul sito Visit Lazio, per prenotare i soggiorni o per fruire degli sconti della versione Lazio Experiece. Dal momento in cui non vi è nessuna piattaforma dove poter prenotare, il bonus verrà riconosciuto in automatico dal soggetto aderente al momento del pagamento o da quando il turista prenoterà l’alloggio o l’esperienza in una delle strutture aderenti all’iniziativa. Tali strutture o agenzie vi indicheranno la procedura da seguire, passo dopo passo.

SCADENZA

I pacchetti potranno essere acquistati e spesi fino al 15 marzo 2023. La data di scadenza, inizialmente fissata al 30 novembre 2022, è stata prorogata, come indicato in questa nota stampa ufficiale.

RIFERIMENTI

Delibera di Giunta Regionale Lazio 28 maggio 2021, n. 303 (Pdf 409 Kb)

Modifiche alla DGR 303 del 2021 (Pdf 137 Kb).

