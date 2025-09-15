BONUS PSICOLOGO, BATTISTI (PD LAZIO): “DISSERVIZI INACCETTABILI SU SITO INPS, ANCORA UNA BEFFA A CITTADINI”

“Anche quest’anno assistiamo all’ennesimo disastro organizzativo da parte dell’INPS sul bonus psicologo. Migliaia di persone, soprattutto giovani e famiglie fragili, hanno provato oggi a presentare la domanda, ma il portale è andato in tilt, lasciando tutti davanti a schermate bloccate e messaggi di errore. È un copione che si ripete puntualmente, e che dimostra la totale incapacità di programmare strumenti adeguati alla domanda reale. È gravissimo che un sostegno tanto richiesto e necessario diventi ogni anno una corsa ad ostacoli, con pochi fondi, procedure farraginose e piattaforme che non reggono l’urto delle richieste”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd, Sara Battisti, promotrice della proposta di legge di iniziativa popolare per lo psicologo di base nel Lazio.

“Il governo Meloni – prosegue – ha la responsabilità politica di garantire un servizio efficiente, perché dietro quei click ci sono cittadini che chiedono aiuto e che troppo spesso restano soli. La misura del bonus psicologo va rifinanziata con risorse adeguate e accompagnata da un sistema informatico serio e funzionante. Non è più tollerabile che la salute mentale sia trattata come una questione marginale, quando è invece una delle più grandi emergenze sociali del nostro tempo”.