Bonus psicologico, Fantini (PD): “Rocca sbatte porte in faccia a giovani in difficoltà”

“Mentre migliaia di ragazze e ragazzi del Lazio chiedono assistenza psicologica e non riescono ad accedere alle cure, l’amministrazione Rocca boccia, senza neanche aprire la discussione, un emendamento della consigliera Battisti per introdurre il bonus psicologo.

Una decisione grave, che penalizza tanti giovani e rende ancor più evidente come la destra se ne infischi degli ultimi, di chi soffre, di chi vorrebbe un aiuto dalle istituzioni e trova solo porte in faccia”.

Così in una nota Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone in merito alla bocciatura dell’emendamento in regione Lazio della consigliera Battisti (Pd) per voucher rivolti ai giovani sulla assistenza psicologica.

COMUNICATO STAMPA