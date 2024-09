Bonus giovani agricoltori 2024: tutti gli incentivi e agevolazioni

Sono disponibili diversi bonus per giovani agricoltori nel 2024, alcuni già operativi e altri nuovi o in via di attivazione.

Si tratta di incentivi, finanziamenti e agevolazioni rivolti ai giovani che vogliono iniziare a lavorare nel settore agricolo oppure sviluppare la propria azienda proiettandola verso il futuro.

In questa guida spieghiamo in modo chiaro e dettagliato quali sono gli aiuti che lo Stato italiano offre ai giovani che desiderano avviare un’impresa nel settore agricolo e che bonus ci sono per l’agricoltura e i coltivatori diretti che operano già nel campo.

Diamo inoltre informazioni utili su come ottenere i finanziamenti, come richiedere i bonus giovani agricoltori 2024 e ogni altro tipo di aiuto.

Nel 2024 sono attivi o in corso di attivazione molti bonus rivolti a giovani agricoltori o aspiranti tali. In particolare, grazie alla Legge n. 36 del 15 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26-3-2024, i giovani – soprattutto under 40 – possono richiedere incentivi, aiuti e agevolazioni per avviare un’attività nel settore agricolo o per gestirla al meglio. A questi, inoltre, si vanno ad aggiungere quelli stanziati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) con il Decreto Ministeriale 17 Aprile 2024, n. 176845 e ad altre misure finanziate con la Legge di Bilancio 2024 e dai fondi dell’Unione Europea.

Ricordiamo che la Legge n. 36 del 15 marzo 2024 definisce “impresa giovanile agricola” e “giovane imprenditore agricolo” le entità commerciali e i singoli imprenditori che operano esclusivamente nell’ambito agricolo, secondo quanto stabilito dall’articolo 2135 del codice civile.

Scopriamo insieme quali sono i bonus giovani agricoltori attivi o in corso di attivazione nel 2024.

Il Parlamento con la Legge n. 36 del 15 marzo 2024 ha riconosciuto alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attività d’impresa la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), pari al 12,5% della base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.

Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfettariamente, ovvero ai sensi dell’articolo 32 del TUIR che disciplina il reddito agrario e può essere mantenuto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Tale regime agevolato è accordato a condizione che i destinatari di tale agevolazione fiscale:

non abbiano svolto un’altra attività agricola nei tre anni precedenti;

abbiano adempiuto regolarmente agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi stabiliti dalla legge;

non richiedano tali agevolazioni per il trasferimento di aziende già esistenti a giovani imprenditori agricoli o a imprese giovanili agricole.

Inoltre, per usufruire di tale agevolazione devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

nel caso di un’impresa individuale, l’imprenditore agricolo deve essere titolare dell’attività e un’età compresa tra i 18 e i 40 anni;

se si tratta di società di persone o cooperative, almeno la metà dei soci deve rientrare nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 40 anni ;

per le società di capitali, gli imprenditori agricoli che possiedono almeno la metà del capitale sociale o che costituiscono almeno la metà dei componenti degli organi di amministrazione devono avere un’età compresa tra i 18 e i 40anni.

La misura è in via di attivazione, è stata approvata ma si attende il decreto attuativo affinché sia operativa. Non appena ci saranno notizie vi faremo sapere in questo stesso articolo e anche tramite la nostra newsletter e il nostro canale Telegram.

adv

2) CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE GIOVANI AGRICOLTORI

La Legge n. 36 del 15 marzo 2024 ha istituito anche un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione.

Tale disposizione prevede che i giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che hanno avviato la propria attività dal 1° gennaio 2021, possano beneficiare di un credito d’imposta pari all’80% delle spese documentate sostenute nel 2024, fino a un massimo di 2.500 euro all’anno, nel caso di partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione aziendale agricola. Questo bonus può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

Anche in questo caso, la misura è in via di attivazione. Maggiori dettagli su tale aiuto saranno chiariti in un Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, redatto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. E noi vi aggiorneremo qui e tramite la nostra newsletter e il nostro canale Telegram.

3) AGEVOLAZIONI PER AMPLIAMENTO SUPERFICI COLTIVATE

La Legge n. 36 del 15 marzo 2024 ha introdotto delle misure di agevolazione fiscale per incentivare l’ampliamento delle superfici coltivate.

A partire dal 1° Gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli under 40 qualificati come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e iscritti alla gestione previdenziale relativa, nel caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e relative pertinenze, devono versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale solo per il 60% delle aliquote ordinarie o ridotte previste dalla normativa vigente. Questa agevolazione è già operativa.

4) BANDO ISMEA PIÙ IMPRESA 2024

Fino al 30 Settembre 2024 è possibile presentare domanda per il bando ISMEA Più Impresa 2024. La misura Più Impresa è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un’azienda agricola oppure che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni.

L’obiettivo del bando è permettere l’ampliamento dell’impresa agricola, nonché il miglioramento della competitività con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere la guida in cui spieghiamo come funziona il bando ISMEA Più Impresa 2024, a chi si rivolge e come fare per presentare richiesta di finanziamento o di contributi a fondo perduto.

5) GENERAZIONE TERRA

Generazione Terra copre il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 35 o a 41 anni (a seconda dei casi). Si rivolge a chi intende ampliare la superficie della propria azienda agricola o a chi vuole avviare un’iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo d’azienda.

Gestita da ISMEA mette a disposizione finanziamenti che arrivano a 500.000 euro, in caso in cui a richiederlo siano giovani startupper con titolo, o a 1,5 milioni di euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza. Per tutti i dettagli rimandiamo a questo articolo.

LEGGI ANCHE Lombardia, incentivi fino a 100.000€ per digitalizzazione PMI: domande dal 3 settembre 2024

6) CRESCI AL SUD

Un’altra opportunità per l’imprenditoria giovanile anche agricola, valida anche nel 2024, è il Fondo Cresci al Sud. Tale fondo finanzia progetti di sviluppo e crescita dimensionale delle PMI nel Mezzogiorno, anche tramite acquisizioni e aggregazioni.

L’obiettivo di questo Fondo è sostenere la crescita e la competitività delle PMI nel Sud Italia. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere questa pagina.

7) DOMANDA PAC

Entro il 30 Agosto 2024, salvo proroghe, gli agricoltori possono presentare la domanda unica per gli aiuti e i finanziamenti della PAC (Politica Agricola Comune) 2023 2027. Si tratta di aiuti diretti agli agricoltori in attività e a quelli nuovi, tra cui i giovani, per il sostegno all’attività rurale in vari ambiti. La domanda unica PAC è un’istanza semplificata che gli agricoltori possono presentare per accedere ai contributi della Politica Agricola Comune.

Questa domanda “unificata” può includere la richiesta di accesso a più interventi, tra cui: finanziamenti per lo sviluppo, pagamenti diretti, misure di sostegno. Nella nostra guida sugli aiuti e i finanziamenti per gli agricoltori tramite domanda PAC vi spieghiamo qual è il procedimento per avere accesso alle agevolazioni messe a disposizione.

8) NUOVO BANDO PARCO AGRISOLARE 2024

A partire dalle ore 12.00 del 16 Settembre 2024 è possibile presentare domanda per il nuovo bando per gli incentivi al fotovoltaico Parco Agrisolare, riservato alle Regioni del Mezzogiorno (ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Gli incentivi previsti dal bando sono contributi economici a fondo perduto destinati a coprire fino all’80% dell’acquisto e della posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti delle imprese beneficiarie. Per sapere nel dettaglio come partecipare e quali sono i requisiti e le procedure per ottenere gli incentivi vi consigliamo la nostra guida al nuovo bando incentivi fotovoltaico per il Parco Agrisolare nel 2024.

GUIDA AGLI INCENTIVI IMPRENDITORIA GIOVANILE

Ai bonus e alle agevolazioni per gli agricoltori si aggiungono anche gli incentivi per l’imprenditoria giovanile. In caso di dubbi sul tipo di aiuti, vi invitiamo a leggere la guida che spiega la differenza tra contributi a fondo perduto e finanziamenti.

FONTE TICONSIGLIO.COM