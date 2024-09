Bonus Cicogna 2024 INPS: cos’è e come richiederlo, pubblicato il bando

INPS ha pubblicato il bando per ottenere il Bonus Cicogna nel 2024, riservato a bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Si tratta di un contributo economico di 500 euro erogato a favore dei figli di dipendenti o ex dipendenti di Poste Italiane o dell’ex-IPOST. La domanda va presentata entro il 31 ottobre.

In questa guida vi spieghiamo come funziona in Bonus Cicogna nel 2024, a chi spetta, quali sono i requisiti per richiederlo e da quando si può presentare domanda.

L’INPS indice annualmente un bando di concorso, denominato Bonus Cicogna Poste, per supportare con un aiuto economico i nuovi nati o adottati da genitori iscritti al Fondo ex-IPOST.

Il 23 settembre 2024 è stato pubblicato il bando che disciplina la misura nel 2024, che è possibile scaricare e consultare alla fine di questo articolo.

La misura si accompagna ad altri interventi istituiti dal governo a supporto dei nuclei familiari, tra cui l’Assegno unico universale figli ed è riconosciuta per gli eventi di nascita o adozione verificatisi tra il 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Vediamo chi può richiederlo.

I beneficiari del Bonus Cicogna 2024 sono bambini nati o adottati nell’anno solare 2023, figli o orfani di:

dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA;



del Gruppo Poste Italiane SpA; dipendenti ex-IPOST, sottoposti a trattenuta mensile dello 0,40% (art. 3, legge del 27 marzo 1952 n. 208);



ex-IPOST, sottoposti a trattenuta mensile dello 0,40% (art. 3, legge del 27 marzo 1952 n. 208); pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA o già dipendenti ex-IPOST.

La domanda può essere presentata dalle seguenti categorie di soggetti:

titolare della prestazione in qualità di genitore dei bambini nati o adottati nel corso del 2023;

coniuge del titolare, in caso di decesso del titolare deceduto, in qualità di “genitore superstite”;

coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;

l’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare della prestazione, in caso di decesso o decadenza dalla responsabilità genitoriale di quest’ultimo;

tutore del figlio o del bambino orfano del titolare della prestazione.

Si segnala che la domanda per il Bonus Cicogna è compatibile con la domanda per il contributo Asilo nido, riservato sempre al personale ex-IPOST o Poste Italiane, in servizio o in pensione. Pertanto, gli stessi soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti, possono accedere ad entrambe le agevolazioni.

Il Bonus previsto per l’anno 2024 ha un valore pari a 500 euro. L’accredito dell’importo può essere effettuato su conto corrente bancario o postale italiano o su carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni purché intestata al richiedente. Non sarà invece possibile ricevere il contributo su libretti di risparmio postale.

Per l’assegnazione del contributo verrà stilata, a seguito della valutazione delle domande pervenute, una graduatoria secondo valori crescenti dell’indicatore ISEE del nucleo familiare del beneficiario. A parità di valore ISEE, avrà priorità il figlio di titolare del diritto alla prestazione con maggiore anzianità di iscrizione alla Gestione Fondo IPOST.

Per richiedere il Bonus Cicogna nel 2024, la domanda può essere presentata online attraverso il Portale Prestazioni Welfare, dalle 12 del 24 settembre alle 12 del 31 ottobre 2024, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS.

Una volta effettuato l’accesso, bisogna seguire questo percorso: cliccare su “Accedi all’area tematica” e selezionare la voce all’interno del portale, scegliere l’opzione “Vai a gestione domanda” ed infine, sulla scheda “Presentazione domanda”, cliccare alla voce “Utilizza il servizio” e poi su “Bonus Cicogna Ipost”. A questo punto viene visualizzato il modulo da compilare ove compaiono i dati identificativi del soggetto richiedente e quelli da inserire, se non già presenti o aggiornati (come i recapiti telefonici mobili o fissi e di posta elettronica).

COME COMPILARE LA DOMANDA

Nella domanda è obbligatorio indicare:

il codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione. Non sarà possibile effettuare accrediti su libretti di risparmio postale;

l’attestazione ISEE, rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica e necessaria per determinare la posizione in graduatoria. Solo nel caso in cui fosse già stata emessa un’attestazione ISEE 2024 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione, poiché il reddito è acquisito automaticamente dall’INPS;

in caso di adozioni avvenute nell’anno solare 2023, alla domanda dovrà essere allegato -previa digitalizzazione – il provvedimento della competente Autorità italiana che abbia disposto o riconosciuto l’adozione nel corso dello stesso anno unitamente alla dichiarazione di conformità all’originale del provvedimento, da redigere su modello AP17 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà).

Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più bambini in possesso dei requisiti, occorrerà presentare una domanda per ciascun beneficiario.

Dopo l’invio telematico, la domanda trasmessa è immediatamente visualizzabile attraverso la sezione “Le mie domande” del servizio Portale Prestazioni Welfare, all’interno dell’Area riservata. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile. Pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda

Bisogna specificare infine che, nel caso siano presenti più beneficiari all’interno dello stesso nucleo familiare o appartenenti a nuclei familiari diversi, è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

Qualora entrambi i genitori abbiano diritto a presentare la domanda di partecipazione al concorso in qualità di titolari del diritto, l’Istituto verificherà che il nominativo di ciascun beneficiario sia presente in una sola delle domande presentate. Se lo stesso nominativo compare come beneficiario in entrambe le domande, sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente.

La domanda deve essere inoltrata dal richiedente la prestazione dalle ore 12:00 del giorno 24 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2024.

Inoltre, allo stesso è richiesto di accedere entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla scadenza del bando (ovvero entro il 12 novembre 2024) al Portale Prestazioni Welfare, all’interno dell’Area riservata, per verificare l’esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione “Modifica dati per riesame”, sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso.

La graduatoria relativa al Bonus Cicogna 2024 sarà redatta dall’INPS attraverso procedura informatizzata, secondo i valori crescenti di indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario.

In caso di parità, prevarrà il beneficiario figlio di titolare del diritto con maggiore anzianità di iscrizione alla Gestione Postelegrafonici.

I beneficiari, per i quali non risulti presentata una DSU valida alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, verranno collocati in coda alla graduatoria. Gli stessi verranno graduati secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione alla Gestione Postelegrafonici del titolare del diritto.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito INPS dopo la chiusura del bando. Vi aggiorneremo quando sarà resa nota.

In caso di particolari difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, il richiedente può richiedere assistenza attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore (opzione non disponibile per il caso di adozioni).

Il 23 settembre 2024 è stato pubblicato il bando che disciplina il Bonus Cicogna 2024, con tutte le regole e le modalità per richiederlo. Per consultarlo, mettiamo a vostra disposizione il testo completo scaricabile e consultabile da questa pagina.

