Bonus animali domestici 2024: cos’è, come richiederlo, domanda, requisiti

COS’È IL BONUS ANIMALI DOMESTICI 2024

Il bonus animali domestici è un aiuto economico inserito nella Legge di Bilancio 2024 che ha come obiettivo quello di contribuire ad alleviare i costi legati alle cure per gli animali d’affezione.

In particolare, l’articolo 39-ter, introdotto nel Bilancio dal Ministero della Salute, istituisce un fondo mirato a sostenere i soggetti che possiedono animali domestici.

Il fondo, con una dotazione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, coprirà le spese legate a visite veterinarie, operazioni chirurgiche e l’acquisto di farmaci veterinari.

In attesa della conferma ufficiale, vediamo a chi spetta e come funziona il nuovo bonus animali domestici.

A CHI SPETTA IL BONUS ANIMALI DOMESTICI

Il bonus animali domestici spetta ai soggetti di età superiore ai 65 anni con un ISEE familiare inferiore a 16.215 euro.

Questa specifica selezione di beneficiari mira a concentrare il supporto su coloro che potrebbero avere maggiore bisogno di assistenza economica per prendersi cura dei loro animali domestici.

COME FUNZIONA IL BONUS ANIMALI DOMESTICI

Il bonus animali domestici funziona come un sostegno economico, diretto a fornire un aiuto a coloro che soddisfano specifici requisiti anagrafici e reddituali.

Sappiamo che le spese ammissibili includono quelle legate alle cure veterinarie essenziali per il benessere degli animali domestici (es. cani, gatti, criceti, conigli, furetti, porcellini d’India, tartarughe, uccelli ecc.)

Tuttavia non è stata chiarita ancora la procedura di erogazione né il procedimento di versamento dello stesso. Vi faremo sapere non appena si saprà qualcosa in più, dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024.

COME RICHIEDERE IL BONUS ANIMALI DOMESTICI

La procedura per richiedere il bonus animali domestici non è ancora disponibile e sarà definita attraverso un Decreto ministeriale ad hoc. Questo Decreto, che sarà emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (cioè entro il 31 marzo 2024), stabilirà criteri di ripartizione e modalità di accesso al fondo. Vi aggiorneremo su come fare per presentare la domanda.

