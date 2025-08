Bonifico istantaneo: scatta il controllo anti-errori prima del click. Ecco come funzionerà la nuova verifica

Dal prossimo autunno, nuove regole in arrivo per rendere più sicuri i pagamenti digitali. I bonifici – istantanei e ordinari – saranno soggetti a un controllo preventivo per evitare errori e truffe.

Un solo click può costare caro. Ma a breve, per chi effettua un bonifico, sarà molto più difficile sbagliare. A partire dall’autunno 2025, le banche saranno obbligate ad attivare un sistema di verifica automatica che confronterà in tempo reale il nome del beneficiario con l’IBAN inserito. Si tratta di una vera e propria svolta nella sicurezza dei pagamenti digitali.

L’obiettivo della misura è chiaro: proteggere gli utenti da errori di digitazione o frodi, che nei bonifici istantanei – per loro natura irrevocabili – possono causare la perdita immediata di ingenti somme di denaro. La verifica anticipata dei dati offrirà una barriera in più, capace di intercettare eventuali incongruenze prima della conferma dell’operazione.

Come funziona il nuovo controllo

Il sistema entrerà in funzione subito dopo l’inserimento dei dati necessari al bonifico. Prima che l’utente possa autorizzare il pagamento, la banca restituirà un messaggio che indicherà il livello di corrispondenza tra l’IBAN e il nominativo del destinatario. Quattro le possibilità previste:

Corrispondenza piena: il nome coincide con l’intestatario del conto.

Corrispondenza parziale: lievi differenze nel nome, ma IBAN corretto.

Nessuna corrispondenza: il nome non coincide con il titolare dell’IBAN.

Controllo non disponibile:impossibilità tecnica nel verificare i dati, ad esempio se il conto è chiuso, bloccato o non accessibile.

In caso di incongruenza, sarà il cliente a dover decidere se procedere ugualmente con il pagamento, assumendosene la responsabilità.

Una risposta concreta contro truffe e frodi

Secondo l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), l’introduzione di questo controllo rappresenta un importante passo avanti per la tutela dei correntisti. «È uno strumento utile – spiega ABI – per ridurre il rischio di errori materiali e contrastare le frodi digitali, che stanno diventando sempre più sofisticate.»

La novità arriva a pochi mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo per tutte le banche dell’Unione Europea di offrire bonifici istantanei senza costi aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali. L’adozione del sistema di verifica è prevista dal regolamento europeo sui pagamenti, che punta a rafforzare la fiducia nei servizi digitali e a migliorare la trasparenza nei trasferimenti di denaro.

Cosa cambia per i clienti

Per gli utenti finali, il cambiamento sarà visibile direttamente nell’interfaccia dell’app o del servizio di home banking. Prima di concludere un bonifico, il cliente riceverà un avviso automatico sull’esito del controllo. Non si tratterà di un blocco obbligatorio, ma di un importante segnale per aiutare l’utente a riflettere prima di procedere.

È un passaggio cruciale verso una maggiore consapevolezza nei pagamenti digitali, in un contesto in cui velocità ed efficienza devono necessariamente andare di pari passo con sicurezza e protezione.