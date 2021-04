Bonifiche, MITE, Fontana: “Integrato accordo programma per SIN Valle del Sacco”

“Novità in arrivo per la Valle del Sacco: ieri il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha sottoscritto l’addendum all’accordo di programma tra ministero e Regione Lazio per la bonifica del SIN (Siti di interesse nazionale) Bacino del Fiume Sacco”. Lo annuncia la sottosegretaria alla Transizione ecologica Ilaria Fontana. “Questo atto modifica il precedente accordo di marzo 2019 andando a rimodulare interventi e modalita’ di programmazione, aggiungendo anche risorse per interventi ulteriori rispetto a quelli programmati- dice Fontana- E’ frutto del lavoro di questi anni sul territorio e con il territorio. Sono stati recuperati e resi operativi gli accordi siglati dal vecchio ufficio commissariale con ditte operanti nell’area e che assunsero l’impegno di contribuire economicamente alla bonifica dei luoghi. Grazie a questo passaggio e’ stato possibile destinare oltre 10 milioni di euro dei Fondi di Sviluppo e Coesione del Ministero alle attivita’ di messa in sicurezza della discarica di Via Le Lame a Frosinone, cosi’ come il potenziamento delle indagini epidemiologiche con la cosiddetta ‘coorte dei nati'”. Le bonifiche “sono delle ferite dei nostri territori. Abbiamo il dovere di sanare queste ferite, restituire i territori ai cittadini e alle cittadine e di pianificare uno sviluppo sostenibile che coinvolga pienamente le comunita’- conclude la sottosegretaria- Come ministero della Transizione Ecologica stiamo lavorando al massimo affinché per i Sin italiani si scriva finalmente una nuova pagina, lavorando insieme con le Regioni che devono essere attori principali di questo rinnovamento”.

Comunicato stampa

