Bonifiche, Fontana (M5S): “Risanamento territori prosegue grazie al ministro Costa”

“Sono grata al ministro Costa e alla nuova Direzione generale del suo dicastero dedicata alle Bonifiche per aver proseguito, nonostante le difficoltà legate all’emergenza coronavirus, con importanti interventi in diversi siti da bonificare. Tra le altre attività relative ai Siti di interesse nazionale, il ministero ha approvato il piano di caratterizzazione nell’area del SIN bacino del fiume Sacco.

È confortante sapere che in questa fase di fermo forzato si stanno creando i presupposti per risanare i territori e, speriamo al più presto, ripartire mettendo al centro la necessità di avere un sistema produttivo rispettoso degli ecosistemi e della salute”. Così la deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Ambiente Ilaria Fontana, vicepresidente del Gruppo parlamentare alla Camera.

COMUNICATO STAMPA