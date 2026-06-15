Bonifica e tutela del territorio, al via una nuova stagione per i Consorzi della provincia di Frosinone

Auguro buon lavoro alla nuova governance dei Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone, al commissario Pili e al sub commissario Del Brocco, nel mio ruolo di consigliere regionale e di vicepresidente della commissione agricoltura e ambiente mi rendo disponibile per il giusto supporto per le attività necessarie e conseguenti alle programmazioni consortili come ho sempre fatto sino ad ora con i referenti dell’Ente. Sono certo che l’esperienza di Daniele Pili, unitamente a quella del Direttore Aurelio Tagliaboschi, possa portare il consorzio ad uscire dalla fase commissariale che dura da troppi anni e rientrare finalmente nella fase ordinaria di questi importanti Enti che operano in Ciociaria. Ringrazio altresì l’amico Giancarlo Righini che nelle vesti di assessore al bilancio e all’agricoltura della nostra regione ha inteso porre in essere in questi ultimi anni una vera e propria riforma avendo come interlocutore privilegiato Anbi Lazio, che con il Direttore Andrea Renna ha dimostrato impegno, pragmatismo e lungimiranza nelle attività proposte formulate a vantaggio dei consorziati, delle imprese e dei territori rappresentando la chiave di lettura della sinergia e della collaborazione che dobbiamo praticare quando abbiamo a cuore le sorti dei nostri territori bellissimi, ma sempre più fragili anche a causa dei cambiamenti climatici.

Daniele Maura.