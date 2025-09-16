BOLLICINE IN VEROLI 20 SETTEMBRE 2025

Per la settima edizione, l’effervescenza di Bollicine in Veroli torna ad allietare la nostra Città in un sabato di fine estate, un evento di punta della stagione di eventi promossa dal Comune di Veroli. Dalle 18 alle 24 del 20 settembre, il Centro storico si tramuterà in un elegante teatro del gusto e dell’eccellenza grazie al prezioso lavoro della Pro Loco di Veroli e della Fondazione Italiana Sommelier, con il patrocinio della Provincia di Frosinone. Le cinque aree degustazione allestite tra il Chiostro di Sant’Agostino, Piazza Duomo, il Chiostro dei Canonici, la Terrazza del Vescovado e Piazza Palestrina saranno affidate ad esperti sommelier che sapranno accompagnare i partecipanti in un interessante percorso tra oltre 100 spumanti da assaporare. Un evento che punta a far scoprire e promuovere l’incredibile mondo dell’enologia italiana, con banchi d’assaggio curati da aziende di alto profilo. Le bollicine saranno in ottima compagnia: nel centro storico ci saranno spazi dedicati al food con sfiziose proposte gastronomiche, dal salato al dolce, dal locale al gourmet oltre ad un gradevole accompagnamento musicale. Sul sito www.bollicineinveroli.it sono disponibili tutti i dettagli dell’evento, con l’elenco delle aziende partecipanti e le modalità di prenotazione. Il ticket di ingresso potrà essere acquistato in prevendita oppure in loco. Vi aspettiamo a Veroli per una serata alla scoperta della qualità del Made in Italy in versione “spumeggiante”.

