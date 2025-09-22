Bocciofila Primavera di Sora tra le Eccellenze Nazionali: Accesso Storico alle Final Four di Serie C

SORA – Un traguardo prestigioso per lo sport locale.** La Bocciofila Primavera di Sora, con sede in Via Tofaro, ha conquistato l’accesso alle Final Four del Campionato Italiano di Società di Serie C, che si disputeranno a Perugia il 27 e 28 settembre. Si tratta di un risultato di grande rilievo, che consacra la squadra tra le migliori quattro formazioni d’Italia nella categoria.

Il percorso della compagine sorana è stato caratterizzato da impegno, determinazione e qualità tecnica. Dopo aver dominato la fase provinciale, la squadra ha proseguito la sua corsa nel raggruppamento interregionale Lazio-Molise, imponendosi su formazioni di alto livello e assicurandosi così l’accesso ai quarti di finale.

È stato proprio in questa fase cruciale che la Bocciofila Primavera ha messo in campo tutto il proprio valore, superando la temibile Serenissima di Venezia. Una vittoria che ha spalancato le porte delle Final Four, un palcoscenico riservato all’élite nazionale della Serie C.

Non è la prima volta che la società sorana si affaccia a questi livelli: già nel 2016 aveva centrato il titolo nazionale, mentre l’anno successivo era salita sul terzo gradino del podio. Risultati che confermano la solidità del progetto sportivo portato avanti negli anni, sotto la guida del presidente Giuseppe La Posta.

L’intera città di Sora si stringe ora attorno alla propria squadra, pronta a tifare per un nuovo capitolo di gloria. Le Final Four rappresentano non solo un’opportunità sportiva, ma anche un momento di visibilità per il territorio, che attraverso la passione per le bocce continua a scrivere storie di sport e orgoglio comunitario.