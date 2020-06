Bocce, Serie A e Serie A2: riparte la nuova stagione

Serie A e Serie A2: a settembre si riparte 27 GIUGNO 2020 La specialità Raffa torna lentamente alla normalità. La pandemia non ha frenato l’attivismo delle società e l’entusiasmo degli atleti, che a breve riprenderanno a sfidarsi nelle competizioni, in piena sicurezza. Il periodo estivo fungerà da banco di prova, in attesa della conclusione dei campionati di Serie A e di Serie A2, che avverrà tra settembre e ottobre. Campionati che la Fib porterà a termine garantendo tutti i necessari presidi medico-sanitari durante le competizioni. Le final four della Serie A maschile, femminile e le final eight del campionato giovanile si disputeranno presso il Centro Tecnico Federale di Roma. Le prime due squadre classificate di ciascun raggruppamento maschile e le quattro compagini femminili si affronteranno il 17 ottobre, mentre le otto società giovanili si incontreranno fra il 4 e il 6 settembre. L’emergenza coronavirus ha stravolto inevitabilmente l’andamento dei tornei, tant’è che il Comitato Tecnico Federale Unitario ha provveduto, in accordo con gli altri organi federali, a modificarne il regolamento. Per quanto riguarda la massima serie maschile retrocederanno in A2 soltanto quattro squadre (le ultime due di ciascun girone). L’ultimo turno di regular season è in programma il 12 settembre e, nel caso di incontri ininfluenti ai fini della classifica finale, le società interessate potranno evitare di scendere in campo e sarà loro attribuito un punto. Eventuali play-off e play-out avranno luogo il 19 settembre e il 3 ottobre, con partite di andata e ritorno. In ambito femminile la Fib ha confermato lo svolgimento dei quarti di finale negli impianti delle rispettive sedi: le date sono sempre il 19 settembre e il 3 ottobre. La Serie A2 maschile non prevede play-off, play-out, ma il blocco delle retrocessioni in 1ª categoria. Saranno promosse nel massimo campionato le prime classificate dei quattro gironi: già matematicamente sicure del primo posto la Capitino (girone 2) e la Kennedy-A.f. Accessori (girone 3). Qualora ci fossero partite ininfluenti ai fini delle promozioni e delle retrocessioni, varrà la regola stabilita per la Serie A. L’ultimo turno della stagione regolare si disputerà il prossimo 12 settembre. Annullato, invece, il campionato di promozione di 1ª, 2ª e 3ª categoria.

COMUNICATO STAMPA

