BOCCE – I ciociari Mauro Iafrate e Francesca Di Folco eletti nel nuovo Comitato Regionale della FIB Lazio

‘Ai vertici della Federazione Italiana Bocce della Regione Lazio, accanto al neo eletto Presidente Regionale Flavio Stani, sono stati eletti nel nuovo Comitato Regionale anche due ciociari’. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Comitato provinciale di Frosinone in cui si aggiunge: ‘Si tratta del Delegato Provinciale Mauro Iafrate, che andrà a ricoprire anche la carica di Vice Presidente, con delega relativa al settore arbitrale ed ai rapporti con l’AIAB Regionale e Francesca Di Folco con delega al settore che si occuperà della Petanque. Inoltre , in conformità alle norme federali, il Comitato Regionale, nella prima seduta del 7 novembre 2020, ha provveduto alla costituzione di diverse commissioni, di cui vi fanno parte alcuni referenti ciociari’. Eccole: Commissione Arbitrale: Valter Tersigni ed Emanuele Rocca; Commissione Tecnica: Marco De Luca; Commissione Femminile: Federica Martini; Commissione Giovanile: Luca Casinelli; Commissione Petanque: Gianfranco Rocca; Commissione Paralimpica: Albino Castellucci. Tutte queste persone, andranno ad affiancare gli altri componenti delle commissioni per dare il loro supporto tecnico, ognuno per le proprie competenze. Si spera che l’emergenza sanitaria possa terminare prima possibile, così tutti possono tornare sui propri campi ad allenarsi e ad organizzare gare, così come si è fatto fino a febbraio scorso, in modo che tutto il nuovo Comitato Regionale e tutte le Commissioni possano iniziare a lavorare su tutti i settori di propria competenza, così da poter esprimere tutte le proprie competenze e potenzialità per ridare il giusto slancio al mondo delle bocce dopo questo brutto periodo di Covid-19′.Insomma, una gran bella squadra che promette sviluppi e prospettive interessanti per il futuro. Grande soddisfazione anche ad Arpino dove l’ex presidente del Comitato provinciale Mauro Iafrate si conferma ai vertici regionali con la carica di vice presidente e allo stesso tempo per la dinamica Francesca Di Folco, da anni impegnata con successo per la promozione e diffusione del settore Petanque.

