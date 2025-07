BLUE TONGUE, COLDIRETTI LAZIO: SERVE UNA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON VACCINI GRATUITI, INDENNIZZI E MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Costruttivo il confronto al Tavolo di crisi convocato oggi dalla Regione Lazio, dopo la richiesta di intervento rivolta da Coldiretti Lazio al Governatore Francesco Rocca, per affrontare l’emergenza Blue Tongue il confronto è stato costruttivo. Presenti il presidente della federazione regionale e il direttore David Granieri e Carlo Picchi.

All’incontro è emerso che il virus non è eradicabile e che proprio per questo motivo, come proposto anche da Coldiretti Lazio, è necessario uscire dalla logica dell’emergenza e costruire una vera programmazione sanitaria, con risorse certe e tempi definiti.

“La situazione è critica – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – e abbiamo ragione di credere che a breve ci sarà una conformità dei dati più evidente, che darà un quadro ancora più chiaro dell’estensione dei focolai. Per questo chiediamo vaccini gratuiti per tutti gli allevatori. E’ fondamentale, inoltre, consentire la movimentazione degli animali, soprattutto in quelle aree che non sono soggette a restrizioni, per non mettere ulteriormente in difficoltà le aziende e tutelare la transumanza, che è parte integrante della nostra tradizione zootecnica”.

Ribadita inoltre la necessità di “Indennizzi per il ripristino del potenziale aziendale – conclude Granieri – oltre ai contributi per lo smaltimento delle carcasse”.

Coldiretti Lazio continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, in attesa del nuovo tavolo di rappresentanza previsto per il 3 luglio, dove si tornerà a discutere delle misure da mettere in campo e dello stato di avanzamento degli impegni già assunti.