Blue Forum, Palazzo Regione Lazio: “Ha ragione Acampora, risultati solo con lavoro di squadra”

Nel primo panel “Investiamo nell’Economia del Mare” gli interventi istituzionali.

“Investiamo nell’Economia del Mare” è stato il primo panel della terza edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum in corso a Gaeta. Dopo l’apertura dei lavori, gli interventi istituzionali moderati da Valentina Bisti – giornalista del Tg1 e conduttrice Rai.

A prendere la parola Elena Palazzo, Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità Regione Lazio, in rappresentanza del Presidente della Regione Lazio: “Il mare costituisce un elemento fondamentale rispetto al quale si intrecciano temi centrali per l’azione politico amministrativa che le istituzioni insieme al privato cercano di portare avanti Sul mare si affacciano temi straordinari, oltre quello economico. Il mare non lascia fuori nessun argomento. La Regione Lazio ha piena coscienza di questo patrimonio. Mette al centro del lavoro questo ambito cercando di dare risposte concrete. Cercando di misurarsi con gli altri stakeholder. Ha ragione Acampora quando dice che da soli non andremo da nessuna parte. Riusciremo ad ottenere risultati solo se saremo una squadra. Noi cerchiamo di fare questo quotidianamente. Come assessore, grazie alle deleghe che ho, posso intervenire in maniera molto forte tenendo al centro questa grande risorsa che è il mare. Parto dall’ambiente e dalla tutela delle acque. Quotidianamente teniamo a mente che il mare potrà essere patrimonio di sviluppo solo se lo tuteliamo. Facciamo un lavoro costante anche con Arpa e Ispra di monitoraggio, cercando di mettere in evidenza le criticità, cercando di intervenire quando serve. Non con un approccio ideologico. Abbiamo presente che la tutela del mare deve camminare di pari passo con uno sviluppo sostenibile. Per quel che concerne il Turismo, delega importante che mi è stata riconosciuta da un paio di mesi, stiamo per dare il via agli Stati Generali del Turismo. E teniamo presente che anche il Giubileo avrà al centro il mare Transizione energetica è l’altra mia delega. Stiamo lavorando molto per spingere verso il mondo dell’eolico offshore e stiamo ragionando per pianificare quello specchio marittimo affinché ci sia ordine. Chiudo con lo Sport asset sul quale stiamo investendo moltissimo”.

Hanno portato il loro contributo:

Alessandra Gallone – Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca

Stefano Laporta – Presidente ISPRA

Carlo Sangalli – Presidente Confcommercio

Francesco Ettorre – Presidente FIV

Mario Mattioli – Presidente Federazione del Mare

Giovanni Caprino – Presidente Cluster Tecnologico Nazionale Economia del Mare BIG

Saverio Cecchi – Presidente Confindustria Nautica

Andrea Bombardi – Global Market Development Executive Vice President RINA

Luca Salamone – Direttore Generale Agenzia Spaziale Italiana

Claudia Brunori – Responsabile Divisione Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli ENEA

Claudio Mazza – Presidente FEE Italia

Rosalba Giugni – Presidente Marevivo

Fiorello Primi – Presidente I Borghi più belli d’Italia

Mauro D’Arcangeli – Rappresentante delegato dal Presidente Nazionale Confagricoltura

Civita Di Russo – Vicecapo di Gabinetto Regione Lazio

