Blue Forum Italia Network, il Presidente De Angelis: «Necessario unire le forze per un’economia del mare sostenibile»

«Tutti insieme per un’economia del mare sostenibile. Perché non si può più prescindere da questa.

Raccolgo l’invito del presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, di creare un network tra forze del territorio per fornire il giusto e necessario supporto all’economia del mare. Una ricchezza che deve essere sempre di più apprezzata e conosciuta da tutti. Una ricchezza che va preservata e non prosciugata. Oggi a Gaeta, con il primo summit “Blue Forum Italia Network”, diamo il via ad un’agenda sostenibile che però ha bisogno, come ha giustamente ribadito il presidente Acampora, di tempi certi e ingenti risorse. Dobbiamo necessariamente andare in questa direzione, sul tema di una blue economy che deve coinvolgere tutti noi. Che preservi la bellezza del mare, fonte di ispirazione ma anche di ricchezza. Ambientale ed economica. Tanti anni fa sull’isola di Ventotene, che si trova proprio di fronte al golfo di Gaeta, fu firmato da un gruppo di giovani visionari il Manifesto dell’Europa unita. Noi siamo pronti a siglare il Manifesto dell’economia del mare sostenibile», lo ha affermato il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis, al primo summit “Blue Forum Italia Network”. Al summit erano presenti anche il vicepresidente del Consorzio Salvatore Forte e il consigliere Cosimo Peduto.

