Blue Forum di Gaeta, Ciacciarelli: “Avviato importante lavoro sulle politiche del mare

«Il Governo regionale del Lazio, in piena sintonia e continuità con il Governo nazionale, sta dimostrando una particolare attenzione sulla Blue Economy. Parliamo di un settore strategico per lo sviluppo della nostra Regione, considerando non solo le potenzialità che offrono le nostre coste, ma anche della futura crescita delle aree interne, già caratterizzate da una forte presenza industriale».

Lo ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Infatti, come promesso all’inizio del nostro mandato, e in conformità con il programma della Regione Lazio, con l’approvazione in Giunta del Piano dei Porti di interesse economico regionale, siamo arrivati a un provvedimento che consentirà la nascita di nuove portualità di piccole e medie dimensioni. Sono state individuate in sette siti come: Tarquinia, Montalto di Castro, Ladispoli, Latina, Terracina, Formia e Ponza», ha spiegato l’assessore Pasquale Ciacciarelli.

«L’approvazione del Piano dei Porti, cui seguiranno appositi finanziamenti regionali, costituisce un importante punto di partenza per valutare la possibilità di individuare ulteriori siti ora esclusi. Un interesse, quello per le Politiche del Mare, che si conferma anche attraverso la previsione di una nuova copertura finanziaria per interventi sulle coste laziali», ha continuato l’assessore della Regione Lazio.

«Ringrazio il presidente di Assonautica, Giovanni Acampora, per aver organizzato un forum così importante su un settore strategico per la piena affermazione economica della nostra Regione», ha concluso l’assessore alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO