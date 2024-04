Blue Forum – Acampora: “Istituire tavolo nazionale per i profili professionali del Sistema Mare”

“In questa edizione del Blue Forum abbiamo voluto dare spazio al tema dell’istruzione e della formazione in relazione all’occupazione, essenziale in un mondo che cambia a ritmi elevatissimi e che impone un continuo apprendimento. Un Paese che guarda al futuro e che ha riconosciuto tra le filiere strategiche l’Economia del mare deve necessariamente puntare sui driver della formazione legati all’innovazione, alla ricerca e alle nuove tecnologie”. – Così il Presidente Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, al Meeting nazionale sull’istruzione, formazione e occupazione marittima organizzato nell’ambito del terzo Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum in corso a Gaeta.

“In questo meeting abbiamo voluto coinvolgere i diversi attori che intervengono nel sistema dell’Istruzione e della formazione: con noi i principali Istituti nautici, gli ITS Academy, i fondi interprofessionali e le Università insieme con le Associazioni di categoria per dialogare sulle professioni del mare, sull’orientamento dei giovani e sulle opportunità di crescita dell’occupazione marittima. Investire sulle competenze è indispensabile per aprire a nuove prospettive e per un salto di qualità del nostro Paese. Propongo di ragionare insieme sull’istituzione di un tavolo nazionale, per individuare i principali profili professionali presenti nel Sistema mare e per definire l’offerta formativa strategica per la qualificazione delle figure che servono alle imprese per intercettare le direttrici del cambiamento. L’impegno maggiore sarà volto a creare una cerniera solida tra il mondo della formazione e quello delle imprese, per fornire loro le competenze di cui hanno bisogno e per valorizzare le professioni del mare”.

Non hanno voluto far mancare il loro supporto al Meeting il Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati; il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti e il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche, Claudio Durigon.

Durante il meeting si sono succeduti i panel dedicati a: “Occupazione, lavoro, professioni del mare”; “Sensibilizzazione, comunicazione e orientamento alle professioni della Blue Economy”; “Istruzione e Formazione – La risposta”.

Nel pomeriggio è stato organizzato anche il focus “Educational Bandiera Blu 2024 – Il ruolo dell’Educazione” che ha visto uno stretto confronto tra i sindaci di vari Comuni italiani, da nord a sud dello stivale; tra loro anche il primo cittadino di Gaeta, Cristian Leccese e il sindaco di Latina, Matilde Celentano.

Domani a Gaeta le celebrazioni della Giornata Nazionale del Mare. Al Blue Forum sono attesi, tra gli altri, il ministro per le Politiche del mare Musumeci, il presidente del Senato La Russa, i ministri Santanchè, Sangiuliano, Abodi, Urso e i sottosegretari Morelli, Perego e Barbaro. Interverrà con un video messaggio la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Su www.economiadelmare.org partner del summit gli interventi della giornata.

