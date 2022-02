Blocco crediti Super Bonus, critiche da Lega Impresa

Il 2021 è stato l’anno record degli attacchi informatici verso le #aziende, con incidenze economiche su quest’ultime, che si accentuano se le società sono anche quotate in borsa.

Ulteriore problema che va a pesare sulle aziende, a seguito di un attacco informatico e la capacità di quest’ultime di poter rispondere in tempi rapidi al probelma creato, soprattutto a causa della carenza di #competenze IT al loro interno.

L’indagine The Global Cybersecurity Outlook 2022, cioè il rapporto annuale del World Economic Forum, evidenzia la diversa percezione di #sicurezza delle aziende che hanno i dirigenti e ed i responsabili della sicurezza informatica.

Secondo il 92% dei dirigenti intervistati, infatti le loro aziende sono #sicure e non rischiano attacchi infomatici, di contro solo il 55% dei responsabili della sicurezza informatica, concordava con la percezione della direzione.

Questo gap può essere indice di una visione distorta dell’azienda e delle sue reali necessità ed i reali rischi da parte di alcuni dirigenti.

Debolezze aziendali che rendono le aziende vulnerabili.

In questo caso dal punto di vista della #cybersecurity.

Ma questo esempio può essere applicato a qualsisi altro settore aziendale.

In Italia i settori principalmente colpiti da attacchi informatici sono stati i seguenti*:

Trasporti e Logistica: +108,7%

Professional, Scientific, Technical: +85,2%

News & Multimedia: +65,2%

Retail: +61,3%

Manufacturing: +46,9%

Energia / Utilities: +46,2%

*indagine Clusit primo semestre del 2021

La soluzione è un Ceck Up interno che parta dall’applicazione dei Sistemi di Gestione ISO 27001 per evidenziare all’attenzione della Direzione le reali criticità presenti in #azienda

