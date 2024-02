Blitz all’alba: tutti i nomi coinvolti nell’operazione

Massima attenzione dei media sul blitz di questa mattina condotto dalla Polizia e Finanza, che ha coinvolto i comuni di Frosinone e Sora ma anche qualche comune limitrofo.Undici le misurte cautelari, i reati contestati sono: associazione per delinquere, falsi, truffa per erogazione pubbliche, riciclaggio ed autoriciclaggio. I nomi delle ordinanze cautelari sono, in carcere Angelo De Santis e Marino Bartoli,mentre ai domiciliari sono finiti Rinaldo Scaccia direttore della BPF di Frosinone, il notaio Roberto Labate,Paolo Baldassarra e Gennaro Ciccatiello, Federico Labate, Luca Lazzari e Lino Lunghi,mentre per altri due professionisti N.L. e G.P. è scattata l’interdizione dell’esercizio della professione e di imprese e di uffici. Si precisa che la ricostruzione che viene fatta e che emerge è dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone e che le indagini sono in una fase preliminare ed iniziale, percui il princio costituzionale della preseunzione di innocenza degli indagati sino al giudizio definitivo.

