Bit Milano – La Camera di Commercio e l’Azienda Speciale Informare, in collaborazione con il Touring Club Italiano, presentano Bandiere Arancioni e Cammini e Percorsi

Due iniziative per valorizzare l’entroterra delle province di Frosinone e Latina attraverso il turismo lento.

La Camera di Commercio Frosinone Latina e l’Azienda Speciale Informare, in collaborazione con Touring Club Italiano, hanno avviato oggi due importanti iniziative per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei b/orghi e dei percorsi turistici dell’entroterra:

II edizione di Bandiere Arancioni nelle province di Frosinone e Latina, rivolta ai piccoli Comuni dell’entroterra delle province di Frosinone e Latina che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e offrono al turista un’accoglienza di qualità. Il marchio è uno strumento di valorizzazione del territorio e un elemento distintivo agli occhi dei turisti. Ad oggi, in tutta Italia sono state assegnate 290 Bandiere Arancioni, di cui 7 nei territori della provincia di Frosinone (Arpino, Atina, Castro dei Volsci, Collepardo, Picinisco, San Donato Val di Comino, Trevi nel Lazio) e 5 in quelli della provincia di Latina (Bassiano, Campodimele, Fossanova fraz. di Priverno, Prossedi, Sermoneta).

Cammini e Percorsi, attività di valorizzazione del Cammino della Regina Camilla, un itinerario di 185 km che attraversa i borghi della valle del fiume Amaseno, di cui Touring valuterà la qualità complessiva dell’esperienza turistica ripercorrendo l’esperienza del camminatore. Ad oggi sono 4 i Cammini certificati in tutta Italia: Sentiero del Viandante, Via del Nord della Via di Francesco, Via del Giovane del Cammino di San Francesco di Paola, Cammino di Celestino.

I dettagli e le modalità di partecipazione sono stati illustrati durante l’incontro odierno, svoltosi alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo di Milano – presso il padiglione della Regione Lazio.

Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, a margine dell’evento, ha commentato: “L’esperienza del Touring club è un esempio virtuoso di come mettere a sistema il patrimonio storico, culturale e ambientale di un territorio, con l’offerta di accoglienza e di servizi di qualità, sia la carta vincente. Visto il successo dello scorso anno, con l’assegnazione di 4 nuove Bandiere arancioni sul nostro territorio, abbiamo deciso di andare avanti con una seconda edizione, per dare l’opportunità ad altri comuni di entrare nel circuito. Anzi, l’Ente, grazie al supporto dell’Azienda Speciale Informare, ha deciso di rafforzare il suo impegno per valorizzare i nostri luoghi attraversati dal Cammino della Regina Camilla. Si tratta di una ulteriore iniziativa che intercetta il segmento del turismo lento, un turismo in forte espansione che è strettamente legato all’autenticità e all’identità dei luoghi e delle persone che li abitano. Mettere a disposizione le risorse camerali su progettualità che hanno una grande riconoscibilità e che valorizzano i nostri luoghi è tra le priorità della Camera di Commercio, nella convinzione che la centralità dei territori sia un fattore irrinunciabile”.

“Bandiere Arancioni e Cammini e Percorsi rappresentano strumenti fondamentali per rilanciare i territori dell’entroterra, migliorando l’offerta turistica e valorizzando le eccellenze locali” – afferma Gian Domenico Auricchio, Presidente di Touring Club Italiano –. “Queste iniziative, basate su modelli di analisi rigorosi, offrono ai territori l’opportunità di intraprendere un percorso di crescita e innovazione, mettendo in luce il patrimonio storico, culturale e ambientale.”

Il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, ha evidenziato: “Come Presidente di Unioncamere sento molto forte la presenza del sistema camerale nello sviluppo turistico territori. Il cammino della Regina Camilla, ad esempio, vede un impegno importante della Camera di Commercio Frosinone Latina e questo certifica l’importanza del nostro ruolo. Conosciamo il sistema delle imprese a 360 gradi, questo ci consente di avere una visione completa delle attese dei nostri territori e possiamo fornire risposte concrete per valorizzare e promuovere i nostri territori”.

Florindo Buffardi, Vice Presidente e Delegato al Turismo di Informare, ha aggiunto: “La Camera di Commercio ha avviato questa importante collaborazione con il Touring Club ottenendo una grande partecipazione e un grande riscontro. Una sinergia che rinnoviamo anche per il Cammino della Regina Camilla perché promuovendo i Cammini si promuovono anche le imprese che operano nell’indotto. Un turismo lento, di prossimità, legato alle tradizioni è sempre più richiesto dai viaggiatori e per questo può essere un volano per lo sviluppo dei nostri territori che vantano Cammini e percorsi, come quello di San Benedetto, che, ancor più in questo anno del Giubileo, hanno l’opportunità di farsi conoscere ed apprezzare. La Camera di Commercio, con il braccio operativo dell’Azienda Speciale molto stanno facendo per creare le condizioni favorevoli per il settore”.

Barbara Casagrande, Segretario Generale del Ministero del Turismo, ha concluso: “Questa occasione mi permette di puntare l’attenzione su due aspetti fondamentali nell’azione del Ministero del turismo. Il primo mira a richiamare attenzione su un turismo lento e sostenibile e sulle attività che stiamo mettendo in atto per promuovere i nostri borghi e le nostre eccellenze. La seconda è che qui oggi si sta operando in sinergia, cosa che stiamo facendo sin dall’inizio nella convinzione che fare squadra significhi valorizzare i territori. I Cammini, in tal senso, sono al centro delle politiche del Ministero perché trasversali con i pilastri del Piano strategico”.

Bandiere Arancioni

La Bandiera Arancione è un marchio di qualità che certifica i Comuni capaci di offrire un’accoglienza d’eccellenza, esaltando un’offerta turistica integrata e sostenibile. Il percorso di analisi si sviluppa attraverso il Modello di Analisi Territoriale (M.A.T.), si struttura in oltre 250 indicatori e cinque macroaree – accoglienza, ricettività e servizi complementari, fattori di attrazione turistica, sostenibilità ambientale e qualità della località – e prevede una candidatura online, una fase di preselezione, sopralluoghi e l’elaborazione di un Piano di miglioramento per ciascun Comune oggetto di visita. Al termine dell’analisi e nell’eventualità in cui i criteri previsti siano soddisfatti, Touring assegnerà al Comune la Bandiera Arancione.

Cammini e Percorsi

Cammini e Percorsi è un programma di valorizzazione e certificazione che vuole avvicinare il pubblico ad esperienze di viaggio eccellenti e autentiche che valorizzino un turismo lento, consapevole e di qualità, oltre a favorire l’avvio di un percorso di miglioramento del territorio attraversato dai cammini, mettendo in rete soggetti pubblici e privati e dando impulso all’imprenditorialità locale. Alla base del programma c’è l’applicazione del Modello di Analisi dei Cammini (M.A.C.), sintetizzati in 7 aree d’analisi: mobilità e segnaletica, servizi turistici, fattori di attrazione turistica, gestione ambientale, accoglienza, governance e promozione, struttura e percorribilità del tracciato.

Touring Club Italiano

Touring Club Italiano è una fondazione senza scopo di lucro che propone ai suoi iscritti – destinatari e attori della missione – di essere protagonisti di un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.touringclub.it