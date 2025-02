BIT Milano, “Alla scoperta delle isole ponziane”. La Camera di Commercio protagonista del confronto

La Camera di Commercio Frosinone Latina e la sua Azienda Speciale Informare portano alla BIT di Milano le isole ponziane. Nel padiglione Lazio, all’interno della Borsa Internazionale Turismo, nel pomeriggio di domenica 9 febbraio, si è andati alla scoperta dell’arcipelago ponziano analizzando le varie forme di turismo e studiando le strategie per migliorare l’offerta.

Ad aprire i lavori, il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, che ha fatto gli onori di casa dopo aver animato il padiglione Lazio con altri incontri: “Abbiamo un patrimonio straordinario che deve essere valorizzato con un’azione strutturata e coesa in cui tutti, Istituzioni e imprese, dobbiamo agire da protagonisti e con grande orgoglio. L’obiettivo di questo incontro è mettere in campo le migliori sinergie su progettualità che possano avere un impatto positivo per proiettare nel mondo le bellezze dei nostri luoghi. Un impegno che portiamo avanti, come Camera di Commercio, che ci è ampiamente riconosciuto nei nostri territori e che è frutto di un dialogo costante con le Associazioni e le Istituzioni locali. Il perimetro dei turismi del mare ha ampie dimensioni che generano molteplici interconnessioni settoriali, con impatti positivi per le economie dei territori. Penso al turismo religioso, culturale e alle nuove tendenze del turismo esperienziale che sono in grado di espandere di gran lunga le opportunità di proposta di un territorio. Il connubio tra la storia, le tradizioni e la cultura marinara, con la natura e le eccellenze dei territori, è un driver eccezionale che dà valore aggiunto all’immagine di un luogo, il tutto nella indiscutibile cornice delle sostenibilità”.

Mario Luciano Crea – Presidente Commissione Cultura e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio – ha portato i saluti dell’Assessore regionale Elena Palazzo confermando l’impegno della Regione per la valorizzazione dei territori. È stato poi proiettato un emozionante video di promozione dell’arcipelago ponziano prodotto con il contributo della Camera di Commercio, attraverso la sua Azienda Speciale.

Al convegno, moderato dalla giornalista RAI, Roberta Ammendola, sono intervenuti anche: il sindaco del comune di Ponza, Francesco Ambrosino; il Vice Segretario Generale Unioncamere e Direttore Generale SI.Camera, Tiziana Pompei; il Segretario Generale Assonautica Italiana, Antonio Bufalari; il Consigliere della Camera di Commercio Frosinone Latina, Paolo Galante; Daniele Coraggio, in qualità di esperto di turismo delle isole ponziane e Giovanna Abate testimonial e travel blogger.

Il Sindaco Ambrosino ha commentato: “Voglio ringraziare la Camera di Commercio e il Presidente Acampora per questo evento che offre grande visibilità al nostro arcipelago che conta cinque isole. Due di queste, Ponza e Ventotene abitate, le altre tre, Santo Stefano, Zannone e Palmarola, disabitate. Tutte hanno le loro caratteristiche che le rendono diverse e uniche. Ventotene vanta i padri dell’Unione europea, da Ponza sono passati personaggi del calibro di Pertini e Nenni. Una storia unica per cinque isole che sono rimaste intatte nel tempo. Isole in cui i principali protagonisti sono gli scenari naturali quelli che noi, con grande impegno, continuiamo a preservare. Chi conosce Ponza sa quanto siamo attenti al rispetto dell’ambiente e del turista. Faremo di tutto per far rimanere questi territori incontaminati”.

Tiziana Pompei ha, invece, evidenziato: “Il turista balneare, stando ai dati di Isnart Unioncamere, ha un profilo ben definito: sei turisti su dieci hanno meno di 44 anni e la maggior parte viaggia in coppia e con la famiglia. Per scegliere le mete, i turisti si affidano principalmente ad internet, segue il passaparola e quindi il racconto dell’esperienza personale. Concentrandoci su Ponza e sulle isole ponziane, la pandemia ha invertito la tendenza negativa risalente a prima del 2021, quando i turisti sceglievano altre mete. Dal 2021, con l’arrivo della pandemia e le conseguenti limitazioni, è stata riscoperta l’offerta delle isole ponziane. Occorre però evidenziare che il turismo balneare non si può fermare alla stagione estiva ma occorre lavorare per destagionalizzare i flussi; sfruttando itinerari alternativi quali quelli culturali e naturalistici. In tal senso Ponza non è seconda a nessuno ma è necessario implementare i pacchetti turistici di questo tipo e quelli legati all’offerta enogastronomica”.

Per Assonautica Italiana, Antonio Bufalari ha commentato: “I dati dimostrano quanto vale il settore per l’economia del territorio. In questo ambito, Assonautica Italiana ha lavorato e sta lavorando per la valorizzazione dei turismi del mare e, in questo solco, viene sottolineata l’importanza del Piano Triennale sul turismo, anche oggi presentato dalla Regione Lazio qui alla BIT, perché la chiave di volta è la programmazione del turismo nautico come forma di sviluppo economico e occupazionale”.

Paolo Galante, anche in qualità di Presidente Federalberghi della provincia di Latina, ha evidenziato: “È stato fatto un emendamento, promosso da Giovanna Miele, per il Piano porti del Lazio; per cui il porto canale di Rio Martino avrà una rilevanza nazionale passando sotto il controllo dell’autorità portuale Civitavecchia-Gaeta e di conseguenza saranno attuati degli investimenti che porteranno questo porto ad una ricettività più ampia. Ciò sarà fondamentale per il collegamento con le isole, ovviando all’annoso inconveniente di trasferire i nostri pernottanti a Terracina e Formia per raggiungerle”.