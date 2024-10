Biodiversità bancaria: il convegno a Frosinone

Si è tenuto nell’aula consiliare del Comune di Frosinone il convegno dal titolo “La Biodiversità Bancaria è linfa per i territori“, organizzato da First Cisl del Lazio. La giornata di confronto ha visto insieme banche, imprese, sindacato e istituzioni. Presente l’on. Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore a sviluppo economico, commercio, artigianato, industria, internazionalizzazione.

Il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha aperto l’evento con un indirizzo di saluto.

“Il tema del convegno odierno, alla presenza di illustri relatori, è un tema di vitale importanza per il nostro territorio. Proteggere e valorizzare la biodiversità bancaria è un tema d’attualità, di cui si dibatte, spesso, in relazione all’allarmante fenomeno della desertificazione bancaria – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – Leggendo i dati raccolti dalla First Cisl nell’osservatorio dedicato che riporta gli studi e le analisi del Comitato scientifico della Fondazione Fiba, realizzato tramite elaborazione dei numeri forniti da Banca d’Italia, Istat ed Eurostat, si comprende infatti la gravità delle conseguenze della desertificazione. In Italia c’è un’area vasta quanto i territori di Lombardia, Veneto e Piemonte messi assieme totalmente sprovvista di sportelli bancari. Per milioni di nostri concittadini – si pensi agli anziani – significa dover sopportare pesanti disagi per accedere a servizi necessari alla loro vita quotidiana. E negli ultimi anni il problema si è perfino aggravato, senza che il ricorso sempre più spinto al digitale riuscisse a tamponare le falle apertesi nel frattempo. Non sono solo le persone a subire le conseguenze dell’abbandono dei territori da parte delle banche. Anche per molte piccole imprese la chiusura delle filiali rappresenta un problema rilevante. Il credito erogato alle piccole e medie imprese – spina dorsale del sistema produttivo e occupazionale – così come il sostegno alle famiglie, fanno sì che non si tratti soltanto, come ovvio, di un esercizio oculato e lungimirante di attività bancaria, ma veda gli istituti rappresentare un contributo significativo al capitale sociale dell’Italia. La desertificazione comporta, quindi, meno credito, minori strumenti e opportunità per lo sviluppo del Paese e la tenuta del suo tessuto sociale. La biodiversità, d’altro canto, con la presenza di una varietà di operatori con una diversità e ricchezza di caratteristiche in termini di finalità imprenditoriale, modello di business, complessità operativa e dimensioni, porta con sé evidenti benefici in termini di sostegno all’economia reale, favorendo la crescita economica e la concorrenza nel settore, contribuendo alla stabilità stessa del sistema finanziario e dunque, assicurando, come il titolo del convegno suggerisce, linfa vitale per le persone, per le imprese, per l’intera comunità”.

