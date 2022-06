Bimbo di 5 anni travolto dal cancello di casa: ricoverato in ospedale, è grave

Dramma nel veronese dove un bambino di appena 5 anni si trova ricoverato dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente vicino casa. Il bimbo è stato travolto da un cancello della propria abitazione, intorno alle 17 a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona: sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che lo hanno trasferito in «codice rosso» con l’elisoccorso all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

(Leggo) – foto archivio

Correlati