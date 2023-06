Bimbo di 5 anni morto in un incidente: nell’altra auto 4 giovani youtuber

Tragico incidente ieri, 14 giugno, intorno alle 15.45 a Roma, due auto, una Smart e un suv Lamborghini si sono scontrate violentemente tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara, tra Acilia e Casalpalocco.Nel violento impatto ha purtroppo perso la vita il piccolo Manuel, un bambino di 5 anni, trasportato in rianimazione all’ospedale Grassi di Ostia e ricoverato in rianimazione, è morto poche ore dopo. La mamma del bimbo, una donna di 35 anni, è ricoverata all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso: anche la sorellina del bambino (di 3 anni) è ricoverata in gravi condizioni. Il ventenne alla guida del suv (noleggiato) è indagato per omicidio stradale, con lui a bordo nell’auto altri 4 giovani, alcuni dei quali fanno parte del gruppo di influencer youtuber The Bordeline, un canale da diverse centinaia di migliaia di followers su YouTube, Instagram e TikTok. Una prima ipotesi degli inquirenti potrebbe essere che i giovani a bordo dell’auto potrebbero essere stati distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video, sembra che stavano facendo una “challenge”, la sfida era una corsa lunga 50 ore a bordo di un suv Lamborghini: con le tappe riprese e postate nei profili social dei quattro ragazzi.

Correlati