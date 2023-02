Bimbo di 4 mesi soffocato da un rigurgito: è grave

Cassino – Un bimbo di 4 mesi è in condizioni disperate dopo essere rimasto soffocato da un rigurgito, nella notte la madre ha notato il piccolo cianotico e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il bimbo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso di Cassino per poi essere trasferito al Bambin Gesù di Roma, dove è intubato ed è ricoverato in terapia intensiva e lotta tra la vita e la morte.

Foto archivio

