Bimbo di 3 anni viene abbandonato insieme al suo cane in un cimitero la vigilia di Natale, si cercano i genitori

Abbandonato con il suo cane in un cimitero. Così la polizia ha trovato un bambino di circa 3 anni il giorno della vigilia di Natale. Il piccolo era in un cimitero di Hinckley, in Ohio, solo ma con a fianco il suo cagnolino. Ad allertare le autorità sono stati dei passanti che hanno notato un’auto blu lasciare in strada il piccolo e il cane per andare via senza fare più ritorno.La donna che ha visto tutta la scena si è avvicinata al bambino e gli ha chiesto come si chiamasse lui e dove fossero i genitori. Il piccolo è riuscito a dare solo i nomi della mamma e del papà, così la donna ha chiamato la polizia. Secondo quanto hanno dichiarato gli agenti del distretto di Hinckley, al momento il bimbo è stato preso in custodia cautelare e sono stati contattati i servizi per l’infanzia della contea di Medina a cui verrà affidato.Le autorità hanno rilasciato la sua foto per cercare di sapere se qualcuno lo conosce in modo da poter rintracciare i suoi genitori. La coppia è accusata di abbandono di minore. Il bambino, come riporta la stampa locale, è stato lasciato solo in una zona poco frequentata e dopo la folle corsa verso la macchina è stato quasi un miracolo che la donna che lo ha salvato si sia accorta di lui.

foto e fonte leggo.it