Bimbo di 3 anni morto mentre guarda la tv, stroncato dallo Streptococco A: «Nessun sintomo»

Un bambino di soli tre anni è morto improvvisamente lo scorso sabato mattina, stroncato da un’infezione da Streptococco A che si è presentata in via pressocché asintomatica: il piccolo, poco prima di morire per arresto cardiaco, stava guardando i cartoni animati in tv. A darne notizia sono stati gli stessi genitori, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza rispetto alle conseguenze del batterio conosciuto anche come “killer silenzioso”.Theo Emm è morto nella sua casa di Westbury dopo essersi ammalato gravemente a causa dello Streptococco A, ma senza aver mostrato alcun sintomo della malattia. Eccetto una leggera letargia mostrata durante la serata precedente al decesso, il bambino sembrava essere in piena salute. «Quando si è svegliato sabato mattina, voleva guardare i cartoni animati in Tv. Poi, mentre i genitori erano al telefono con il Servizio Sanitario, è crollato per un arresto cardiaco», ha raccontato lo zio del bambino, Chris Emm. Inutile l’intervento dei sanitari, accorsi immediatamente in ambulanza: neanche il massaggio cardiaco è riuscito a far risvegliare Theo.Il papà e la mamma del piccolo, Billy e Jody, ora vogliono mettere in guardia gli altri genitori ed esortarli ad agire in fretta se sospettano che i figli possano essere stati contagiati.Quella da Streptococco A è una infezione molto comune tra i bambini, ed è raro che provochi la morte. Solitamente è accompagnata da sintomi simil-influenzali costituiti da temperatura elevata, ghiandole gonfie, dolori diffusi e mal di gola. Talvota può essere accompagnata anche da una eruzione cutanea. Dopo il trattamento antibiotico, i sintomi si risolvono in genere entro tre giorni, ma lo Streptococco A può occasionalmente trasformarsi in una malattia più grave e potenzialmente mortale. Per accertarne la presenza, è sufficiente effettare un tampone. (Leggo)

Correlati