Bimbo di 2 anni scomparso, come è stato ritrovato: era a qualche chilometro da casa. «Aveva lo sguardo spaventato»

Le ore di ricerche

«Sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti», la rassicurazione del sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano. «Ha qualche escoriazione al viso – ha aggiunto – ma per fortuna sta bene». Qualche macchiolina di sangue sul viso, le gambe sporcate dalla polvere di una giornata che nessuno in paese dimenticherà. Perché il fiuto dei cani molecolari, il ronzio delle eliche degli elicotteri e il suono aspro delle sirene delle ambulanze, hanno segnato un intero pomeriggio in cui tutti hanno fatto il possibile per trovarlo. Sembrava scomparso nel nulla Domenico. Giocava questa mattina, nel giardino della villetta in cui vive con la mamma, il papà e i suoi tre fratelli.

Alle 11 la mamma non lo ha più visto ed ha dato l’allarme

Le girandole animate dal vento caldo di luglio aggrappate a una ringhiera e i giocattoli seminati nel cortile all’improvviso hanno perso la gioia assumendo il colore della preoccupazione. «Non ci fermeremo fino a quando non riabbracceremo Domenico», aveva detto con voce fiaccata il sindaco di Locorotondo appena saputo della sua scomparsa. Il primo cittadino è stato uno dei primi a precipitarsi tra gli alberi e le piante della contrada dove la famiglia del bambino risiede immersa nella natura aspra della Valle d’Itria. Carabinieri, vigili del fuoco, militari della Marina, volontari della arrivati anche dalle province limitrofe, comuni cittadini richiamati dagli appelli sui social e agenti della polizia locale hanno setacciato ogni angolo della contrada aiutati da unità cinofile e cani molecolari. “È stato un attimo, una distrazione e la mamma non lo ha visto più”, ha riferito Bufano che ha provato in tutti i modi a rassicurare la donna. Le ricerche sono state aiutate dall’alto dall’elicottero Drago dei pompieri che hanno impiegato anche dei topografi, e dai mezzi della Marina.

Nulla è stato lasciato al caso

Un minimo dettaglio poteva essere utile a riportare a casa Domenico. Si è cercato in un boschetto non lontano dalla villetta della famiglia del bimbo, si sono scrutati i pozzi disseminati nelle campagne e si sarebbero analizzati frame dopo frame, le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona acquisiti dagli investigatori. Sui social e per le strade del paese in provincia di Bari tutti si sono spesi per il piccolo. C’è chi ha attraversato le strade sterrate di campagna a piedi, in sella a bici o moto urlando il nome del bimbo, e chi sui social non ha fatto altro che condividere appelli, preghiere e foto in cui si vede Domenico sorridente in sella a una grossa moto giocattolo oppure trasvestito da papero per il carnevale. In pochi minuti si è passati dalla speranza, le preghiere e gli appelli alla gioia: «Finalmente è tornato a casa». ( Fonte leggo.it )