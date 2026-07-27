Bimba morta all’ospedale di Sora, il cordoglio della ASL: avviato un audit interno

La Direzione della ASL di Frosinone manifesta il più profondo cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della piccola che ha perso la vita presso l’Ospedale ‘SS. Trinità’ di Sora.

L’Azienda esprime altresì vicinanza ai professionisti sanitari del polo ospedaliero, che vivono con profondo coinvolgimento professionale e umano questo momento.

È stato con immediatezza avviato un audit clinico interno, finalizzato alla valutazione del percorso assistenziale e alla verifica delle procedure adottate, nell’ambito delle ordinarie attività di monitoraggio e di governo clinico.

L’Azienda assicura, inoltre, la più ampia e piena collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.