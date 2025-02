Attimi di paura a Ferentino, dove una bimba di appena un anno è stata colta da un malore improvviso. L’ambulanza è immediatamente intervenuta e, dopo un primo soccorso, gli operatori sanitari hanno ritenuto necessario il trasferimento della piccola in una struttura ospedaliera specializzata nella capitale.Al momento non sono note le cause del malore, ma secondo le prime informazioni, fortunatamente la bambina non sarebbe in pericolo di vita

Foto archivio