Bimba di due anni aggredita da un pitbull a Ceccano: paura in un’abitazione, ricoverata al Bambino Gesù

Momenti di grande apprensione ieri a Ceccano, dove una bambina di appena due anni è stata aggredita da un cane di razza pitbull all’interno di un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’animale avrebbe azzannato la piccola a un braccio, scaraventandola poi a terra e contro un muro, causandole diverse lesioni.

Le persone presenti nell’appartamento sono intervenute con prontezza, riuscendo a sottrarre la bambina alle fauci del cane e a evitare conseguenze ancora più gravi. Immediata la richiesta di soccorsi: la piccola è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è arrivata in codice giallo. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero tali da far temere per la vita.

Ferito anche l’uomo che ha materialmente liberato la bambina dall’aggressione: un 42enne che è stato accompagnato all’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, in codice verde, per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Frosinone, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto archivio