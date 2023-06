Bimba di 7 mesi trovata morta in auto, forse dimenticata nel seggiolino

Tragedia a Roma in zona Cecchignola, dove una bimba di circa sette mesi è stata trovata morta in auto in via dei Fucilieri, nell’area della cittadella militare.Sul posto i sanitari del 118 che giunti sul posto purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un militare che lavora alla Cecchignola ha visto la piccola dentro l’auto e ha provato a rompere il finestrino, ma ormai era troppo tardi.L’auto era parcheggiata all’interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo.La bambina potrebbe essere stata dimenticata in macchina da uno dei genitori che doveva accompagnarla all’asilo. Indagano le forze dell’ordine, sono in corso i rilievi per la dinamica del fatti.

