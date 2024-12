Bimba di 3 anni travolta da un suv mentre è nel passeggino, l’autista fugge: preso grazie alle telecamere. «Non me ne sono accorto»

Un’auto di grossa cilindrata ha travolto un passeggino che ospitava una bimba di appena 3 anni, sulle strisce pedonali, spinto dalla mamma. La piccola è stata investita nella mattinata di martedì, 17 dicembre, a piazza Durante, al Casoretto (Milano).L’uomo alla guida del suv è fuggito subito dopo il fatto, e non si è fermato a prestare soccorso. Sette ore dopo l’incidente, il 61enne è stato fermato dalla polizia locale.Fortunatamente, le conseguenze per la bimba non sono gravi: in seguito all’impatto ha riportato traumi e contusioni al viso ed è stata portata in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La madre, originaria del Bangladesh, è illesa. L’autore dell’investimento è stato individuato nel pomeriggio, dopo circa sette ore, grazie alle riprese di alcune telecamere e fermato dalla Polizia locale in via Melchiorre Gioia.Si tratta di Angelo Z., secondo quanto riporta il Quotidiano Nazionale, un uomo di 61 anni, dirigente comunale. Ora si trova in caserma, fermato con l’accusa di omissione di soccorso. Dopo l’incidente, avrebbe affermato: «Ho sentito un botto, ma non mi sono reso conto di aver investito qualcuno».Un incidente apparentemente molto simile a quello avvenuto solo sei giorni fa e in cui ha perso la vita la mamma 34enne Rocio Espinoza Romero, in viale Serra. Questa volta l’incrocio è tra via Catalani e via Casoretto, e la donna di 31 anni, bengalese, sta attraversando col passeggino sulle strisce. Non c’è un semaforo a regolare il passaggio di auto e pedoni. L’audi Q3 bianca, guidata dall’uomo, travolge la carrozzina, che finisce a terra. Ma la bimba se la cava con qualche escoriazione, la mamma è illesa. L’autista fugge, ma viene ripreso dalla dashcam di un furgone che era dietro la macchina. Fonte leggo.it – foto archivio