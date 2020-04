Bill Gates: se il vaccino contro il coronavirus funziona, lo pagherò io

La Fondazione Bill and Melinda Gates aiuterà a trovare i soldi necessari perché, una volta trovato il vaccino contro il Covid-19, sia possibile produrlo in larga scala, in grado di coprire le necessità del mondo intero. Lo ha detto lo stesso miliardario e filantropo, che già anni fa avvertiva dei rischi di una pandemia globale e che adesso descrive quello che sta accadendo come il suo “peggior incubo”.La soluzione italiana.Il magnate fondatore di Microsoft ha detto di essere in contatto con tutti i programmi più innovativi, a cominciare da quello a cui si lavora nell’università di Oxford, con la partecipazione di un’azienda italiana. “Se funziona, io ed altri in un consorzio faremo in modo che ci sarà una produzione massiccia”, ha assicurato, intervistato dal Times.Secondo Gates, la virologa Sarah Gilbert, responsabile del Jenner Institute è “straordinaria” e quello messo in campo dalla Oxford University è “uno dei più importanti sforzi in corso”. Al momento, il governo Johnson ha dato loro sufficienti fondi perché possano procedere “a vele spiegate”. Ma Gates sta già parlando con le case farmaceutiche perché siano in grado di produrlo nel caso esso funzioni. “Lo proveranno sugli esseri umani presto…. Se i risultati saranno quelli che ci si augura, io ed altri in un consorzio faremo in modo che ci sia una produzione massiccia”.L’obiettivo, dice, è produrne in quantità sufficienti per il mondo intero e “fortunatamente -assicura- nessuno di quanti stanno lavorando ai vaccini si aspetta di farci soldi”. Comunque Gates si aspetta che il Coronavirus Global Response Summit già convocato online per maggio possa raccogliere, tra governi e organizzazioni, più di 6,5 miliardi di dollari per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione del vaccino. Quella in corso, sintetizza, “è come una guerra mondiale, tranne che per il fatto che stiamo tutti dalla stessa parte”. Intanto, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un’iniziativa mondiale per sconfiggere la pandemia di Covid-19 e garantire a tutti i popoli l’accesso alle cure e al vaccino. È successo ieri in in un evento virtuale che ha coinvolto i leader di tutto il mondo e che è stato ospitato dall’agenzia Onu, dal presidente della Francia, dalla presidente della Commissione europea e dalla Fondazione Bill & Melinda Gates. Due i grandi assenti: Cina e Stati Uniti. I capi di stato si sono impegnati, in una riunione senza precedenti, a lavorare insieme, per accelerare lo sviluppo e la produzione di nuovi vaccini, di test e di cure per il Covid-19 e garantirne un accesso equo in tutto il mondo per evitare gli egoismi del passato, che hanno segnato le prime fasi della lotta contro l’Hiv e contro l’influenza suina.”Paesi, partner sanitari, produttori e settore privato devono agire insieme e garantire che i frutti della scienza e della ricerca siano a beneficio di tutti”, ha sottolineato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus che ha illustrato l’iniziativa, denominata ‘Accessto Covid-19 Tools Accelerator’. Da gennaio l’Oms ha lavorato con migliaia di ricercatori in tutto il mondo per accelerare e tenere traccia dello sviluppo del vaccino, dalle sperimentazioni sugli animali a quelle cliniche. “Abbiamo anche sviluppato sistemi diagnostici che vengono utilizzati in tutto il mondo e stiamo coordinando una sperimentazione globale sulla sicurezza e l’efficacia di quattro terapie contro il Covid-19”, ha spiegato Adhanom Ghebreyesus. Questa è “la lotta della vita”, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ha ricordato come la pandemia riguardi tutti e sarà finita solo quando verrà sconfitta in tutti i Paesi. Servono, ha detto Guterres, “un vaccino e un trattamento convenienti, sicuri, efficaci, facilmente somministrabili e universalmente disponibili per tutti, ovunque”. Dal 4 maggio verrà inoltre lanciata una campagna sostenuta dall’Ue con l’obiettivo di raccogliere 7,5 miliardi di euro da investire in prevenzione, diagnosi e trattamento del Covid-19. “Il virus non conosce confini”, ha detto il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, ma “insieme ce la faremo”. Appelli all’unità sono arrivati anche dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal capo di Stato francese Emmanuel Macron che ha auspicato una riconciliazione tra la Cina e gli Usa. Non è infatti passata inosservata l’assenza degli Stati Uniti che, nei giorni scorsi, hanno congelato i finanziamenti all’Oms accusando l’organizzazione di aver agito con ritardo e di aver favorito la Cina.Gli attacchi incrociati tra Washington e Pechino vanno avanti da tempo. A ravvivare il fuoco delle polemiche è intervenuto il segretario di Stato Mike Pompeo che ha accusato Pechino di essere a conoscenza del virus già da metà dicembre, o forse, addirittura, da metà novembre. Le vittime negli Usa hanno superato quota 50mila mentre i casi si avvicinano sempre di più al milione. “La trasparenza è fondamentale non solo per capire cosa è accaduto in passato – ha detto Pompeo – è importante anche oggi”.

fonte lastampa.it foto web