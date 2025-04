BILANCIO, RIGHINI: CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO CONSENTIREBBE DI LIBERARE INGENTI RISORSE PER INVESTIMENTI

«Nella sessione odierna della Conferenza delle Regioni ho ribadito l’importanza del tavolo tecnico istituito presso il MEF per approfondire le opportunità che si aprirebbero per lo Stato e le Regioni con una operazione di consolidamento del debito. Questa operazione consentita dalle nuove regole della Governance Europea, già proposta dalla Regione Lazio in tutte le sedi da un anno a questa parte, è peraltro già stata avviata anche da parte del Governo spagnolo che ne ha compreso la rilevante portata. Infatti, nel pieno rispetto della regola dell’equilibrio di bilancio, si consentirebbe di liberare ingenti risorse da destinare a investimenti, concordati con il Governo, che farebbero crescere considerevolmente il Pil regionale, con conseguente miglioramento di tutti gli indicatori economici regionali».Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

Correlati